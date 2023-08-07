الإثنين 07 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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سفير الأردن بالقاهرة: العلاقات "المصرية ـ الأردنية" تتسم بالتعاون في مختلف المجالات

أمجد العضايلة
أمجد العضايلة

قال أمجد العضايلة، سفير الأردن بالقاهرة إن هناك إرادة وتصميم من البلدين على استمرار التكامل بين مصر والأردن، إضافة إلى استمرار الحديث عن التكامل بين البلدين في مختلف الصناعات ومستوى متعدد الأطراف:"العلاقات المصرية ـ الأردنية قوية للغاية".

العلاقات المصرية الأردنية 

أضاف العضايلة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر"، مع الإعلامي عمرو خليل، عبر فضائية “CBC”، أن العلاقات بين مصر والأردن تتسم، بالتعاون في مختلف المجالات وفي استمرارية لنهج الذي اتبعه البلدين من خلال إقامة مؤتمرات اللجنة التحضرية المشتركة بين مصر والأردن، مؤكدا أنها أكثر لجنة منتظمة في الحضور بالعالم العربي.

التعاون المشترك العربي 

أشار إلى أن هناك استمرار لتقوية العلاقات والاقتصاد والعلاقات تستهدف تحقيق التكامل بين البلدين، والعلاقات قوية على أساس روابط تاريخية متينة وتنظيم العمالة لتخدم كل القطاعات الانتاجية الأردنية وزيادة حركة التجارة بين البلدين.

سفير الأردن لدى مصر أمجد العضايلة من مصر سي بي سي
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