المالية: 48 % زيادة بالإيرادات المقدر للهيئات الاقتصادية تحصيلها فى 2023-2024

وفقاً لتقرير صادر عن وزارة المالية حول الميزانية العامة للدولة للعام المالي الحالي 2023-2024، وبناءً على وثائق وزارة التخطيط التي حصلت عليها "الدستور"، فإن الإيرادات المقدرة للهيئات الاقتصادية في السنة المالية الحالية تصل إلى 2569350 مليون جنيه، مقارنة بإيرادات السنة المالية المنتهية التي بلغت 9726371 مليون جنيه، بزيادة قدرها 833071 مليون جنيه وبنسبة 48%.

عند مقارنة الإيرادات المتوقعة للدولة من الضرائب والمنح والإيرادات الأخرى للسنة المالية الحالية مع الإيرادات المتوقعة للهيئات الاقتصادية في نفس السنة، يظهر ارتفاعًا بنسبة 19.9٪ في إيرادات الهيئات الاقتصادية، حيث تبلغ قيمتها 4272400000 جنيه مقابل 2142110000 جنيه في الموازنة العامة للدولة. وتمثل إيرادات الهيئات الاقتصادية للعام الحالي 21.7٪ من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع لنفس السنة، والذي يبلغ حوالي 118411000 جنيه. كما يمثل المقدر من قيمة إيرادات الهيئات الاقتصادية للعام المالي الحالي نسبة 106.9٪ من المقدر من المصروفات لنفس السنة، والتي تبلغ قيمتها 4024500000 جنيه، بزيادة نسبتها بنحو 1.2٪ مقارنة بالسنة المالية السابقة.

يتضح من الأرقام المذكورة أن الزيادة المتوقعة في إيرادات الهيئات الاقتصادية للعام المالي الحالي، مقارنة بالعام المالي السابق، والتي تبلغ 48%، ستواجه زيادة مقدارها 46.2% في التكاليف والمصروفات المتوقعة. يتوقع توزيع قيمة الإيرادات المتوقع جمعها للسنتين الماليتين 2022-2023 و 2023-2024، وسيتم تسجيل ارتفاع في الأهمية النسبية لقيمة إيراد النشاط المتوقع في العام المالي الحالي، مقارنة بالعام السابق، حيث بلغت 79.4% مقابل 76.9%. وبالتالي، سيتم تسجيل زيادة في القيمة المتوقعة للسنة المالية الحالية بنسبة 52.8%، ما يعادل 704562000 جنيه.

انخفضت الأهمية النسبية لقيمة المنح والإعانات المتوقع الحصول عليها خلال العام الحالي بنسبة 17.6% مقارنة بالعام السابق الذي بلغت فيه النسبة 19.1%. ومع ذلك، تم زيادة القيمة المتوقعة للحصول عليها في السنة الحالية بنسبة 36.4% وبمبلغ يصل إلى 120489 مليون جنيه مصري مقارنة بالسنة المالية السابقة.

تم تخفيض الأهمية النسبية لقيمة الإيرادات المتوقعة من الاستثمارات والفوائد في العام الحالي بنسبة 1% مقارنة بالعام السابق الذي بلغت فيه النسبة 1.4%، وقد زادت القيمة المتوقعة للعام المالي الحالي بنحو 466 مليون جنيه بنسبة 2.8% مقارنة بالعام المالي السابق.

كما تم تخفيض الأهمية النسبية للإيرادات والأرباح المتوقعة في العام المالي الحالي بنسبة 2.1% مقارنة بالعام المالي السابق الذي بلغت فيه النسبة 2.7%، وزادت القيمة المتوقعة للعام المالي الحالي بنحو 4537 مليون جنيه بنسبة 15.9% مقارنة بالعام المالي السابق.