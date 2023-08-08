13 أغسطس.. "الروم الأرثوذكس" تحتفل بمرور 50 عامًا على رهبنة البابا ثيودروس الثاني

قال الأنبا نيقولا أنطونيو متحدث كنيسة الروم الأرثوذكس، في بيان رسمي صدر منذ قليل لإنه بمناسبة مرور خمسين عامًا على رهبنة صاحب الغبطة البابا ثيودروس الثاني، بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر إفريقيا، وتَكَرُّسَه للكنيسة، ستقام يوم 13 أغسطس الجاري احتفالية في دير رقاد والدة الإله "أغاراثوس" تكريما له خلال زيارته لجزيرة كريت.

وسيحضر الاحتفالية للبابا ثيودروس، صاحب الغبطة أوجينوس رئيس أساقفة كريت ومتروبوليت البتراء وهيرونيسوس، والمطران جيراسيموس.

وتابع متحدث كنيسة الروم الأرثوذكس، في هذا العام تمر 50 عامًا على رهبنة صاحب الغبطة البابا ثيودروس الثاني، ففي عام 1972 طرق نيكولاوس شوريوتاكيس (بابا وبطريرك الإسكندرية الحالي ثيودورس الثاني) باب دير أغاراثوس في عمرِ الثامنة عشر عامًا.

يقع دير أغاراثوس على بعد 23 كم جنوب شرق مدينة هيراكليون بجزيرة كريت، وفقًا للتقاليد يعتبر "الأول من نوعه" في الجزيرة وهو من أغنى الأديرة في الجزيرة.

يرجع اسم أغاراثوس إلى نبات agarathia (Phlomis fruticosa)، والذي يقال إنه تم العثور تحته على أيقونة مريم العذراء المعجزة، في المكان الذي تم فيه بناء كاتدرائية في وقت لاحق، و يعود أقدم ذكر معروف للدير إلى عام 1504، عندما منحت عائلة كاليرجيس الدير المهجور للراهب نيوفيتوس نوتاراس، الذي حوله بسرعة كبيرة إلى مُجمع رهباني مزدهر.

ارتبطت العديد من الشخصيات العظيمة باسم دير أغاراثوس، كان من بينهم ميليتيوس بيجاس، وسيلفستروس، وثيودور الثاني (من باباوات وبطاركة الإسكندرية). وكيريلوس لوكاريس (البطريرك المسكوني). وجراسيموس بالايوكاباس (أسقف كريت وأستاذ في جامعة بادوا). والباحث جوزيف فرينيوس.