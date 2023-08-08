الثلاثاء 08 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

13 أغسطس.. "الروم الأرثوذكس" تحتفل بمرور 50 عامًا على رهبنة البابا ثيودروس الثاني

الأنبا نيقولا أنطونيو
الأنبا نيقولا أنطونيو

قال الأنبا نيقولا أنطونيو متحدث كنيسة الروم الأرثوذكس، في بيان رسمي صدر منذ قليل لإنه بمناسبة مرور خمسين عامًا على رهبنة صاحب الغبطة البابا ثيودروس الثاني، بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر إفريقيا، وتَكَرُّسَه للكنيسة، ستقام يوم 13 أغسطس الجاري   احتفالية في دير رقاد والدة الإله "أغاراثوس" تكريما له خلال زيارته لجزيرة كريت.

وسيحضر الاحتفالية للبابا ثيودروس، صاحب الغبطة أوجينوس رئيس أساقفة كريت ومتروبوليت البتراء وهيرونيسوس، والمطران جيراسيموس.

 وتابع متحدث كنيسة الروم الأرثوذكس، في هذا العام تمر 50 عامًا على رهبنة صاحب الغبطة البابا ثيودروس الثاني، ففي عام 1972 طرق نيكولاوس شوريوتاكيس (بابا وبطريرك الإسكندرية الحالي ثيودورس الثاني) باب دير أغاراثوس في عمرِ الثامنة عشر عامًا.

يقع دير أغاراثوس على بعد 23 كم جنوب شرق مدينة هيراكليون بجزيرة كريت، وفقًا للتقاليد يعتبر "الأول من نوعه" في الجزيرة وهو من أغنى الأديرة في الجزيرة.

يرجع اسم أغاراثوس إلى نبات agarathia (Phlomis fruticosa)، والذي يقال إنه تم العثور تحته على أيقونة مريم العذراء المعجزة، في المكان الذي تم فيه بناء كاتدرائية في وقت لاحق، و يعود أقدم ذكر معروف للدير إلى عام 1504، عندما منحت عائلة كاليرجيس الدير المهجور للراهب نيوفيتوس نوتاراس، الذي حوله بسرعة كبيرة إلى مُجمع رهباني مزدهر.

ارتبطت العديد من الشخصيات العظيمة باسم دير أغاراثوس، كان من بينهم ميليتيوس بيجاس، وسيلفستروس، وثيودور الثاني (من باباوات وبطاركة الإسكندرية). وكيريلوس لوكاريس (البطريرك المسكوني). وجراسيموس بالايوكاباس (أسقف كريت وأستاذ في جامعة بادوا). والباحث جوزيف فرينيوس.

البابا ثيودروس البابا ثيؤدروس البابا ثيودروس الثاني برئاسة صاحب الغبطة البابا ثيودروس الثاني صاحب الغبطة البابا ثيودروس الثاني
ads

الأكثر قراءة

الرئيس السيسى وسلطان البهرة يشهدان افتتاح مسجد السيدة نفيسة

ضبط راكبين بمطار القاهرة بحوزتهما عقاقير مدرجة بجداول المخدرات

"الأنباء" الكويتية تبرز منح الرئيس السيسي لسلطان البهرة وشاح النيل

الرئيس السيسى: نبذل جهودًا كبيرة لتطوير القاهرة التاريخية

سلطان طائفة البهرة يقدم هدية تذكارية للرئيس السيسى

سلطان البهرة يشيد بالتعاون مع مصر فى خدمة آل بيت رسول الله

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

كيف تحوّل «حقل الألغام» إلى «دُرّة الساحل الشمالى»؟

عبدالوهاب داود

أنا وعبدالحفيظ طايل والأيام التى لن تعود

ماجد حبته

.. والمملكة الأردنية

د.كريمة الحفناوى

قانون موحد لمناهضة العنف

محمود خليل

واهب الحياة

رشا عبدالمنعم

تكريم صلاح عبدالله.. شاهد على أثر باقٍ

محمد العسيري

ابنى لفوق.. امشى لقدام

وائل لطفي

البائع الضلالى!

صور

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

الممشى السياحى فى العلمين

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

خطوة مفاجئة.. هل يتراجع نتنياهو عن التعديلات القضائية؟

بزعم تنفيذ هجوم.. استشهاد 3 فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلى فى جنين

بعد التظاهرات ضده.. "بلومبرج": نتنياهو يتراجع عن بعض التعديلات القضائية