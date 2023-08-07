رفع 120 طن مخلفات وإزالة 9 حالات تعد ببني مزار بالمنيا

واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني مزار شمال محافظة المنيا، حملات النظافة ورفع المخلفات والقمامة والتراكمات الصلبة والزراعية والأتربة بجانب حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وإيقاف مخالفات البناء العشوائي بدون ترخيص، وتمكنت من رفع 120 طن مخلفات ونقلها للمقلب العمومي بالظهير الصحراوي وإزالة 9 حالات تعد وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

قال عماد حسن رئيس مركز ومدينة بني مزار، إن الوحدة المحلية بالمركز واصلت الجهود المبذولة فى أعمال النظافة ورفع المخلفات حيث قامت ادارة المخلفات الصلبة، بمتابعة رفع المخلفات من المحطة الوسيطة ونقلها الى المقلب العمومى وتم رفع ١٢٠ طن، كما استمرت الوحدة المحلية بصندفا وابو جرح فى أعمال النظافة بقرى صندفا والبهنسا وأبو جرج وعزبة ابو جمعة والغرباوي ومدرسة الغرباوي والطريق الزراعي الي مدخل الجناين مع رفع للمخلفات وكثف حى شرق حملات النظافة ورفع المخلفات فى الشوارع الرئيسية والفرعية وأماكن التجمعات بالحى.

وأضاف رئيس المركز والمدينة، أنه تم مواصلة الجهود المبذولة فى إزالة التعديات، حيث نفذت الوحدة المحلية ببنى مزار ٩حالة ازالة لتعديات البناء المخالف وعلى الأراضى الزراعية حيث قام شريف سمير وعلي الكيال ويسري محمد عبد المجيد نواب رئيس المركز ومحمد أبو الليل رئيس حى شمال وإبراهيم محمد إبراهيم رئيس حي غرب وأحمد بهلول مدير إدارة الازالات والاشغالات بفك شدة خشبية لدور رابع علوي وتم قطع الاشاير، وتم تسليم الموقع الي مسئول التنظيم لمتابعة عدم التعدى كما قام مايكل حكيم رئيس حى جنوب وبالتعاون مع إدارة الإزالات والإشغالات بإيقاف حالة بناء مخالف لدور أول علوى خلف البنك الاهلى وتم فك الشدة الخشبية للمرة الثانية على التوالى وتمكن فرج فتحى صادق رئيس الوحدة المحلية لقرية الحسينية وقسم الإزالات والتنظيم بالحسينية من إزالة حالة تعدي على أرض زراعية بقرية الحسينية على مساحة نصف قيراط وازال مينا يوسف رئيس الوحدة المحلية بقرية صندفا وقسم الازالات حالتين تعدى بالبناء المخالف في عزبة الشريف ونجح عاشور سيد رئيس الوحدة المحلية بأبو جرج ومسئولى التنظيم والإزالات ومسئول الجمعيه الزراعية والاصلاح الزراعى في ازالة ٣ حالات تعدى بعزبة الريدى على ارض اصلاح زراعى، الأولى على مساحة 100متر والثانية على مساحة قيراط والثالثة على مساحة ١٢ سهما، إلى جانب فك شدة خشبية بعزبة ابو جمعة على ارض تعاون زراعى وعلى مساحة ١٢ سهما مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

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