تشكيل ليفربول أمام دارمشتات فى آخر وديات الريدز.. محمد صلاح أساسيًا

كشف الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لـ ليفربول الإنجليزي، عن تشكيل فريقه لمواجهة دارمشتات الألماني، في آخر المباريات الودية لفريقه استعدادًا للموسم الجديد 2023/ 2024.

موعد مباراة ليفربول ودارمشتات والقنوات الناقلة

أما عن موعد مباراة ليفربول ودارمشتات الودية، فتُقام في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب ديبديل بإنجلترا.

وتُنقل المباراة تليفزيونيًا على قناة أبوظبي الرياضية 1.

تشكيل ليفربول أمام دارمشتات

أما عن تشكيل ليفربول أمام دارمشتات، فيشهد تواجد النجم المصري محمد صلاح، بعد الأنباء التي ترددت عن وجود عرض ضخم من اتحاد جدة السعودي لضمه في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وجاء تشكيل ليفربول لمواجهة دارمشتات كالآتي:

في حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد - إبراهيما كوناتي - فيرجيل فان دايك - أندرو روبرتسون

خط الوسط: أليكسيس ماك أليستر - دومنيك سوبوسلاي - كودي جاكبو

خط الهجوم: محمد صلاح - لويس دياز - ديوجو جوتا