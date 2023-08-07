بعد الإعلان عن بيع مكتبتها.. أول تعليق من ابنة الكاتبة الراحلة نوال السعداوى

"بيع كتب الدكتورة نوال السعداوى وأشيائها الخاصة وغيرها".. بهذه الكلمات أثارت إحدى منصات بيع الكتب الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

الدكتورة منى حلمي ابنة الكاتبة الراحلة نوال السعداوى نفت ذلك المنشور عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”؛ قائلة: "تنويه عن خبر منشور فى فيس بوك عن بيع كتب أمى نوال السعداوى (فوجئت اليوم بمنشور على الفيس بوك يعلن عن بيع كتب أمى نوال السعداوى وأشيائها الخاصة وغيرها).. وأنا وأخى عاطف حتاتة نؤكد أننا لا نعلم شيئًا عن هذا الأمر، ولا نعرف تاجر الكتب المكتوب اسمه مع الخبر.. وليس لنا أى علاقة من قريب أو من بعيد بهذا الأمر.. ربما جمع هذا التاجر بعض كتبها من هنا وهناك، وأنشأ بها معرض، للتربح من وراء ذلك.. وربما أى شيء آخر" .

ولدت نوال السعداوى التي ولدت فى 27 أكتوبر عام 1931، وهى طبيبة وكاتبة وروائية مصرية مدافعة عن حقوق الإنسان بشكل عام وحقوق المرأة بشكل خاص، تعتبر واحدة من أهم الكاتبات المصريات والأفريقيات على مر العصور، حصلت على جائزة الشمال والجنوب من مجلس أوروبا، وفى عام 2005 فازت بجائزة إينانا الدولية من بلجيكا، وفى عام 2012 فازت بجائزة شون ماكبرايد للسلام من المكتب الدولى للسلام فى سويسرا.

وتعد نوال السعداوى إحدى الشخصيات الأكثر إثارة للجدل، حتى إنه يصعب على القارئ أن يقف منها موقفا وسطا، فإما أن يكون معها وإما أن يكون ضدها، فهى أشهر من نادى بتحرير المرأة من قيودها، ومن جهر بالعصيان لما سمته "المجتمع الذكورى"، وفوق كل ذلك هى صاحبة كتب وأعمال لا تزال إلى اليوم صاحبة صدى واسع، وقضايا مهمة، منها وضع المرأة فى الإسلام، ومحاربتها ظاهرة الختان الإناث.