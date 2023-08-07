بنسبة 95.26%.. محافظ المنيا يعتمد نتيجة الدور الثانى للشهادة الإعدادية

اعتمد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، اليوم الإثنين، نتيجة الدور الثاني لمرحلة التعليم الأساسي للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2022/ 2023، بنسبة نجاح بلغت 95.26%، منهم 95.36% مدارس رسمية، 89.34% منازل، وذلك بحضور حمدى مصطفى وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، محمد عبدالسميع رئيس قطاع لجنة النظام والمراقبة بالمديرية.

من جانبه، أوضح وكيل وزارة التربية والتعليم، أن إجمالي عدد الطلبة الذين تقدموا للدور الثاني بالمدارس الرسمية والمنازل، بلغ 25779 طالبا وطالبة، حضر منهم 19675 طالبا وطالبة، ونجح منهم 18742 بنسبة نجاح 95.26%.

واعتمد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2022 /2023، حيث بلغت نسبة النجاح بالمدارس الرسمية 74.29%، وذلك بحضور حمدي السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، محمد عبدالسميع رئيس قطاع لجنة النظام والمراقبة بمديرية التربية والتعليم.