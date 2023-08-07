مصرع وإصابة 6 أشخاص إثر تصادم سيارتين بطريق إسكندرية مطروح

لقي شخصان مصرعهما وأصيب 4 آخرون في حادث تصادم وقع بين سيارتين "ملاكي" بطريق الإسكندرية مطروح، وتم نقل المصابين والضحايا إلى مستشفى الحمام المركزي.

وحصلت "الدستور" على أسماء المصابين وهم "سهام محمد قطب - 43 سنة" مصابة بجرح قطعي بفروة الرأس واشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات متفرقة بالجسم، "چني محمد حسين - 13 سنة" مصابة بكدمات متفرقه بالجسم، "عثمان محمد عبدالله - 22 سنة" مصاب باشتباه بكسر في الفقرات العنقية واشتباه ما بعد الارتجاج، "دنيا عبدالوهاب عبدالمحسن - 39 سنة" مصابة بكدمات متفرقة بالجسم واشتباه ما بعد الارتجاج.

وقام الطاقم الطبي في مستشفي الحمام المركزي بإجراء الفحوصات الطبية اللازمة للمصابين وحالتهم العامة مستقرة، حيث تم التحفظ علي الجثامين في ثلاجة حفظ الجثامين بالمستشفي تحت تصرف النيابة العامة ومفتش الصحة وحرر المحضر اللازم للعرض علي الجهات المختصة.