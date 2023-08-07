الإثنين 07 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تقارير: الأهلى السعودى يحسم صفقة "إيبانيز" لاعب روما

روجر إيبانيز
روجر إيبانيز

كشفت تقارير إعلامية، عن أن إدارة نادي الأهلي السعودي، حسمت رسميًا صفقة انتقال المدافع البرازيلي روجر إيبانيز، لاعب روما الإيطالي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، المتخصص في أخبار الانتقالات، إن روجر إيبانيز سينضم للأهلي مقابل 28.5 مليون يورو كرسوم مضمونة بجانب مبالغ إضافية لتصل قيمة الصفقة إلى أكثر من 30 مليون يورو لصالح النادي الإيطالي.

وأضاف رومانو، أن أهلي جدة توصل لاتفاق مع اللاعب على توقيع عقد يمتد لأربع سنوات، على أن يتم إجراء الفحص الطبي اليوم.

وأشار إلى أن الأهلي السعودي يركز حاليًا على إنهاء المفاوضات مع بيوتر زيلينسكي لاعب وسط فريق نابولي.

وكان روجر إيبانيز- البالغ من العمر 24 عامًا- قد انضم لصفوف روما، في يناير عام 2020، على سبيل الإعارة من أتالانتا، قبل أن ينتقل نهائيًا إلى نادي العاصمة الإيطالية، في يوليو من نفس العام.

وشارك المدافع البرازيلي، مع روما في 149 مباراة، سجل خلالها 9 أهداف.

الاهلي السعودي روجر إيبانيز روما الإيطالي فابريزيو رومانو أهلي جدة
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