الإثنين 07 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

«القاضي» يبحث مع «نواب المنيا» معدلات تنفيذ مشروعات حياة كريمة

القاضي أثناء أستقباله
القاضي أثناء أستقباله عدد من أعضاء مجلس النواب

عقد اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، اجتماعًا اليوم الإثنين، مع عددٍ من أعضاء مجلس النواب، لمناقشة القضايا المجتمعية والملفات الخدمية التى تخص حياة المواطنين، ضمن التعاون المثمر والتنسيق الدائم بين أعضاء مجلس النواب والأجهزة التنفيذية بالمحافظة.

وأشار المحافظ، إلى الجهود المتواصلة مع النواب بهدف المساهمة في إيجاد حلول فعالة لتعظيم الاستفادة من الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحقيقا للصالح العام ، جاء ذلك بحضور النائب محمد مصطفى، والنائب مصطفى خالد فتح الباب والنائب إيهاب عبد العظيم .

وأكد “القاضي” على ارتفاع نسب التنفيذ ومعدلات الأداء لمشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، مؤكدا أن المنيا تسابق الزمن للانتهاء من تنفيذ مشروعات لخدمة المواطنين فى 19 قطاعا خدميا، بنطاق 192 قرية ضمن المرحلة الأولي للمبادرة الرئاسية " حياة كريمة "، بالإضافة إلى التحضير للمرحلة الثانية بعد إدراج مركزي سمالوط وبني مزار بنطاق 102 قرية، وتوفير الأراضى لإقامة مشروعات خدمية وخاصة مشروعات مياه الشرب و الصرف الصحى بالقرى المستهدفة .

وأشار المحافظ إلى الانتهاء من مشروعات المرحلة الأولى للمبادرة، ومنها 32 مجمعا خدميًا و 207 مدرسة ما بين إنشاء جديد وإحلال وتجديد ورفع كفاءة، بالإضافة إلى مشروعات جارى استكمالها شملت 17 محطة معالجة، ومستشفيين بمغاغة و أبوقرقاص على مساحة 5 أفدنة، فضلا عن مشروعات الوحدات الصحية ووحدات الإسعاف ونقاط الحماية المدنية ومراكز الشباب والأسواق والمواقف ومكاتب البريد.

محافظ المنيا يناقش عدد من الملفات الهامة عدد من أعضاء مجلس النواب أرتفاع نسب تنفيذ مشروعات حياة كريمة اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا
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