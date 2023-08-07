الإثنين 07 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

يوفنتوس ومانشستر يونايتد يستهدفان ضم "توديبو" من نيس

جان كلير توديبو
جان كلير توديبو

يسعى نادي يوفنتوس الإيطالي لإبرام صفقة دفاعية قوية، لتدعيم صفوف الفريق، خلال فترة الميركاتو الصيفي الحالي.

ووفقًا لما ذكره الصحفي الإيطالي الشهير والموثوق فابريزيو رومانو، المتخصص في سوق انتقالات اللاعبين في أوروبا، الذي يعمل في شبكة "سكاي سبورتس" العالمية، فإن يوفنتوس أبدى رغبته في التعاقد مع النجم الفرنسي جان كلير توديبو، مدافع برشلونة الأسبق، ولاعب نيس الحالي.

وأفاد الصحفي الإيطالي أن يوفنتوس يأمل في الحصول على خدمات جان كلير توديبو في الصيف الحالي، لتعزيز الخط الدفاعي للفريق قبل انطلاق الموسم الجديد 2023-2024.

وأشار "رومانو"، إلى أن نادي مانشستر يونايتد يرغب أيضًا في التعاقد مع توديبو، ولكن في حالة واحدة فقط، وهي رحيل المدافع الإنجليزي هاري ماجواير.

وكان جان كلير توديبو قد رحل عن برشلونة في يناير 2020، مُعارًا إلى صفوف شالكة الألماني، حيث شارك في 5 مباريات فقط مع الفريق الكتالوني.

وتألق المدافع الفرنسي، صاحب الـ23 عامًا، بشكل كبير برفقة فريقه الحالي نيس الفرنسي منذ انضمامه في صيف 2021، حيث شارك في 103 مباراة بمختلف المسابقات، وسجل هدفين.

يوفنتوس توديبو نيس الميركاتو الصيفي رومانو جان كلير توديبو
ads

الأكثر قراءة

تفاصيل جديدة فى حادث غرق 3 سيدات شقيقات بمياه النيل بالمعادى

السيدة نفيسة تحفة جديدة تضاف لأعمال محافظة القاهرة (صور)

وزير النقل يوجه بتسليم من يلقى القمامة على الطريق الدائرى للنيابة العسكرية

إحالة 6 متهمين بخطف صاحب معرض سيارات شهير للمحاكمة

حريق شقة سكنية يصيب مسنًا فى المنيل

اختيار خالد لطيف قائمًا بأعمال رئيس الزمالك

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.كريمة الحفناوى

قانون موحد لمناهضة العنف

محمود خليل

واهب الحياة

رشا عبدالمنعم

تكريم صلاح عبدالله.. شاهد على أثر باقٍ

محمد العسيري

ابنى لفوق.. امشى لقدام

وائل لطفي

البائع الضلالى!

ماجد حبته

مصر والإمارات والبحرين

لواء.حمدى البطران

الأسايطة

د هند جاد

البابا شنودة.. رمز وطنى مصرى أصيل

صور

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

الممشى السياحى فى العلمين

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

خطوة مفاجئة.. هل يتراجع نتنياهو عن التعديلات القضائية؟

بزعم تنفيذ هجوم.. استشهاد 3 فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلى فى جنين

بعد التظاهرات ضده.. "بلومبرج": نتنياهو يتراجع عن بعض التعديلات القضائية