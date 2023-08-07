يوفنتوس ومانشستر يونايتد يستهدفان ضم "توديبو" من نيس

يسعى نادي يوفنتوس الإيطالي لإبرام صفقة دفاعية قوية، لتدعيم صفوف الفريق، خلال فترة الميركاتو الصيفي الحالي.

ووفقًا لما ذكره الصحفي الإيطالي الشهير والموثوق فابريزيو رومانو، المتخصص في سوق انتقالات اللاعبين في أوروبا، الذي يعمل في شبكة "سكاي سبورتس" العالمية، فإن يوفنتوس أبدى رغبته في التعاقد مع النجم الفرنسي جان كلير توديبو، مدافع برشلونة الأسبق، ولاعب نيس الحالي.

وأفاد الصحفي الإيطالي أن يوفنتوس يأمل في الحصول على خدمات جان كلير توديبو في الصيف الحالي، لتعزيز الخط الدفاعي للفريق قبل انطلاق الموسم الجديد 2023-2024.

وأشار "رومانو"، إلى أن نادي مانشستر يونايتد يرغب أيضًا في التعاقد مع توديبو، ولكن في حالة واحدة فقط، وهي رحيل المدافع الإنجليزي هاري ماجواير.

وكان جان كلير توديبو قد رحل عن برشلونة في يناير 2020، مُعارًا إلى صفوف شالكة الألماني، حيث شارك في 5 مباريات فقط مع الفريق الكتالوني.

وتألق المدافع الفرنسي، صاحب الـ23 عامًا، بشكل كبير برفقة فريقه الحالي نيس الفرنسي منذ انضمامه في صيف 2021، حيث شارك في 103 مباراة بمختلف المسابقات، وسجل هدفين.