الإثنين 07 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"التموين" تعلن عن مناقصة جديدة لزيت الطعام

سلع
سلع

أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية عن ممارسة رقم (1) لعام 2023/2024 لتوريد زيت عباد مستورد مكرر معبأ في عبوات 1 لتر لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية وبحد أدنى 5000 طن خالص الرسوم الجمركية والتخليص والنقل تسليم مخازن الشركة القابضة للصناعات الغذائية، تسليم خلال شهر أكتوبر و/أو نوفمبر و/أو ديسمبر 2023 وتقدم أسعار العروض على أساس CIF $ للطن بالسداد At Sight وبتسهيلات موردين 180 يوما .

مصروفات التخليص الجمركي والتفريغ والنقل للطن يتم سدادها بالجنيه المصري شاملة ضريبة القيمة المضافة حتى مخازن الشركة القابضة للصناعات الغذائية  .

تكون العروض سارية الصلاحية من تاريخ جلسة فض المظاريف وحتى نهاية شهر ديسمبر 2023 .

تقدم المظاريف الفنية والمالية يوم الخميس الموافق 17 أغسطس 2023 في تمام الساعة 12 ظهرا  بمقر هيئة السلع التموينية بالعاصمة الإدارية.

تقدم العروض مصحوبة بخطاب ضمان إبتدائي بمبلغ 100 ألف دولار غير مشروط لصالح هيئة السلع التموينية.

باقي الشروط والمواصفات وفقا لكراسة الشروط والمواصفات بمقر الهيئة العامة للسلع التموينية بالحي الحكومي بمبنى وزارة التموين والتجارة الداخلية بالعاصمة الإدارية.

الهيئة العامة للسلع التموينية التموين والتجارة الداخلية أغسطس 2023 الشركة القابضة للصناعات الغذائية الرسوم الجمركية الشروط والمواصفات الخميس الموافق الهيئة العامة التموين والتجارة التخليص الجمركي
ads

الأكثر قراءة

الآن.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الدور الثاني برقم الجلوس 2023

لينك نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية 2023 الدور الثاني برقم الجلوس

نتيجة الصف الثالث الإعدادي الدور الثاني 2023.. نتيجة ملاحق الشهادة الإعدادية الشرقية

وزير النقل يوجه بتسليم من يلقى القمامة على الطريق الدائرى للنيابة العسكرية

بـ 150 ألفًا.. مقتنيات وتفاصيل مكتبة نوال السعداوى المعروضة للبيع

استئناف القاهرة تتسلم ملف قتلة "طبيب الساحل" لتحديد جلسة لمحاكمتهم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.كريمة الحفناوى

قانون موحد لمناهضة العنف

محمود خليل

واهب الحياة

رشا عبدالمنعم

تكريم صلاح عبدالله.. شاهد على أثر باقٍ

محمد العسيري

ابنى لفوق.. امشى لقدام

وائل لطفي

البائع الضلالى!

ماجد حبته

مصر والإمارات والبحرين

لواء.حمدى البطران

الأسايطة

د هند جاد

البابا شنودة.. رمز وطنى مصرى أصيل

صور

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

الممشى السياحى فى العلمين

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

خطوة مفاجئة.. هل يتراجع نتنياهو عن التعديلات القضائية؟

بزعم تنفيذ هجوم.. استشهاد 3 فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلى فى جنين

بعد التظاهرات ضده.. "بلومبرج": نتنياهو يتراجع عن بعض التعديلات القضائية