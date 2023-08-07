الإثنين 07 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

"الدم بقى مية".. أخ يقتل شقيقه ببندقية ألية بأسوان وأخر يطعن شقيقه بسوهاج

التحقيق
التحقيق

«الدم بقى مية» شهدت محافظتي أسوان وسوهاج خلال الـ24 ساعة الماضية، وقائع قتل بين أفراد الأسرة الواحدة مابين طعن بسلاح أبيض من أخ لشقيقه بسوهاج، وآخر يطلق النار من بندقية آلية على شقيقه بمحافظة أسوان.

 

أخ يقتل شقيقه المزارع بمحافظة أسوان

في محافظة أسوان تباشر النيابة العامة التحقيق في واقعة مقتل مزارع على يد شقيقه بسلاح ناري بسبب خلافات بينهم.

حيث كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة كوم أمبو بمديرية أمن أسوان من أحد المستشفيات باستقباله جثة مزارع مقيم بدائرة المركز وبها عيار ناري. 

 

بالفحص وبسؤال والد المجني عليه، قرر بقيام شقيق الضحية -له معلومات جنائية- مقيم بذات العنوان، بإطلاق عيار ناري تجاه المجني عليه من بندقية آلية كانت بحوزته، فأحدث إصابته المشار إليها التي أودت بحياته أثناء تواجدهما بمحل إقامتهما لخلافات مالية بينهما.

 

 

عقب تقنين الإجراءات، تم ضبطه وبحوزته السلاح الناري المستخدم في ارتكاب الوقعة بندقية آلية - 10 طلقات من ذات العيار، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لذات السبب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك في إطار جهود الأجهزة الأمنية لوزارة الداخلية.

 

التحقيق مع مزارع قتل شقيقه بسوهاج

 

كما تباشر النيابة العامة بسوهاج التحقيق مع المتهم بطعن شقيقه المزارع بسكين عدة طعنات أودت بحياته والتعدي على والدته وقطع جزء من أذنها بمحافظة سوهاج.

 

البداية عندما استقبل مستشفى سوهاج الجامعى شاب يبلغ من العمر 25 سنة جثة هامدة، ووالدته البالغة من العمر 60 سنة مصابة بجرح قطعى بالأذن على إثر تعدى عقب تعدى شقيق الأول ونجل الثانية بالتعدى عليهما بسبب خلافات بينهما.

كان اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من مأمور مركز شرطة سوهاج يفيد بوقوع خلافات بين عدد من الأشخاص بدائرة المركز نتج عنها مصرع مزارع وإصابة والدته.

 

وبسؤال الأم  اتهمت نجلها المدعو "كرم ف ا م" 35 سنة مزارع ومقيم بذات العنوان بالتعدي عليهما بالضرب بسلاح أبيض كان بحوزته نجم عنه وفاة نجلها المذكور وحدوث إصابتها  على إثر مشاده كلامية بينهم بسبب خلافات مالية.

 

جرى ضبط المتهم وبحوزته الآداة المستخدمة سكين بإرشاده وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، وتم تحرير المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة.

قتل شقيقه كوم امبو مديرية أمن أسوان
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