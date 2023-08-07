"ميكروفون 15" حفل فني لتشجيع المواهب الشابة في بيت السناري الخميس

ينظم بيت السناري التابع لقطاع التواصل الثقافي، بمكتبة الإسكندرية، حفلًا فنيًا مفتوحًا للجمهور تحت عنوان "ميكروفون 15" لعرض مجموعة من المواهب الشابة، بحضور بعض الفنانين، وذلك يوم الخميس 10 أغسطس في تمام الثامنة مساًء، بمقر بيت السناري الاثري بالسيدة زينب، بالقاهرة.

ويقدم الحفل باقة مختارة من الأغاني والقصائد النابعة من التراث، والتي يمتزج فيها الطابع الفني بالطابع الأصيل بعبق التاريخ، لتعطي أنغاماً خاصة وألحانًا تثير في نفس المتلقي الشعور بعمق الكلمة ورشاقة المبنى وجلال المعنى.

ويشارك في الحفل مجموعة من الفنانين منهم: أحمد الجمل ومصطفى أسامة وشريهان عرفة وخلف جابر وفوكس وبولا سامح.

ويأتي هذا الحفل في إطار نشر الوعي والثقافة وتشجيع المواهب الشابة، وكذلك تقديم الفنون الهادفة والتعريف بالموسيقى وأهميتها في حياة الفرد والمجتمع، بالإضافة إلى تشجيع الشباب على الاستفادة من مواهبهم ومهاراتهم، وخلق حالة ثقافية فنية إبداعية بين الشباب.

يذكر أن فريق "ميكروفون" هو تجمع فني وأدبي وثقافي لمجموعة من الشباب الموهوبين في الفنون المختلفة منذ 2010، ويعمل الفريق على تقديم الفنون المختلفة واكتشاف المواهب الشابة، وكذلك بناء جسر من التواصل بين الشباب والشخصيات الثقافية والفنية والإعلامية المعروفة.