الإثنين 07 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

"ميكروفون 15" حفل فني لتشجيع المواهب الشابة في بيت السناري الخميس

فاعلية ميكرفون 15
فاعلية ميكرفون 15

ينظم بيت السناري التابع لقطاع التواصل الثقافي، بمكتبة الإسكندرية، حفلًا فنيًا مفتوحًا للجمهور تحت عنوان "ميكروفون 15" لعرض مجموعة من المواهب الشابة، بحضور بعض الفنانين، وذلك يوم الخميس 10 أغسطس في تمام الثامنة مساًء، بمقر بيت السناري الاثري بالسيدة زينب، بالقاهرة.

ويقدم الحفل باقة مختارة من الأغاني والقصائد النابعة من التراث، والتي يمتزج فيها الطابع الفني بالطابع الأصيل بعبق التاريخ، لتعطي أنغاماً خاصة وألحانًا تثير في نفس المتلقي الشعور بعمق الكلمة ورشاقة المبنى وجلال المعنى.

ويشارك في الحفل مجموعة من الفنانين منهم: أحمد الجمل ومصطفى أسامة وشريهان عرفة وخلف جابر وفوكس وبولا سامح.

ويأتي هذا الحفل في إطار نشر الوعي والثقافة وتشجيع المواهب الشابة، وكذلك تقديم الفنون الهادفة والتعريف بالموسيقى وأهميتها في حياة الفرد والمجتمع، بالإضافة إلى تشجيع الشباب على الاستفادة من مواهبهم ومهاراتهم، وخلق حالة ثقافية فنية إبداعية بين الشباب.

يذكر أن فريق "ميكروفون" هو تجمع فني وأدبي وثقافي لمجموعة من الشباب الموهوبين في الفنون المختلفة منذ 2010، ويعمل الفريق على تقديم الفنون المختلفة واكتشاف المواهب الشابة، وكذلك بناء جسر من التواصل بين الشباب والشخصيات الثقافية والفنية والإعلامية المعروفة.

الشباب الموهوبين بيت السناري الأثري بالسيدة زينب تشجيع المواهب قطاع التواصل الثقافي بمكتبة الإسكندرية بيت السناري
ads

الأكثر قراءة

الآن.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الدور الثاني برقم الجلوس 2023

لينك نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية 2023 الدور الثاني برقم الجلوس

نتيجة الصف الثالث الإعدادي الدور الثاني 2023.. نتيجة ملاحق الشهادة الإعدادية الشرقية

وزير النقل يوجه بتسليم من يلقى القمامة على الطريق الدائرى للنيابة العسكرية

بـ 150 ألفًا.. مقتنيات وتفاصيل مكتبة نوال السعداوى المعروضة للبيع

استئناف القاهرة تتسلم ملف قتلة "طبيب الساحل" لتحديد جلسة لمحاكمتهم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.كريمة الحفناوى

قانون موحد لمناهضة العنف

محمود خليل

واهب الحياة

رشا عبدالمنعم

تكريم صلاح عبدالله.. شاهد على أثر باقٍ

محمد العسيري

ابنى لفوق.. امشى لقدام

وائل لطفي

البائع الضلالى!

ماجد حبته

مصر والإمارات والبحرين

لواء.حمدى البطران

الأسايطة

د هند جاد

البابا شنودة.. رمز وطنى مصرى أصيل

صور

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

الممشى السياحى فى العلمين

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

خطوة مفاجئة.. هل يتراجع نتنياهو عن التعديلات القضائية؟

بزعم تنفيذ هجوم.. استشهاد 3 فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلى فى جنين

بعد التظاهرات ضده.. "بلومبرج": نتنياهو يتراجع عن بعض التعديلات القضائية