الإثنين 07 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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وزير الخارجية عن مبادرة الرئيس السيسى لمساعدة السودان: "طوق النجاة"

السفير سامح شكري
السفير سامح شكري

قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن الملايين من الشعب السوداني بالداخل والخارج ينظرون إلى دول الجوار وكلهم أمل بأن يكونوا طوق النجاة فى يد مبادرة دول جوار السودان، تلك المبادرة التي دعا إليها الرئيس عبدالفتاح السيسي أشقاءه قادة دول الجوار لبحث الوضع السوداني.

وأضاف شكري، خلال كلمته اليوم بالاجتماع الأول للآلية الوزارية المنبثقة عن قمة دول جوار السودان، أن الاستجابة كانت سريعة من قبل قادة دول الجوار، موضحًا أن المشاركة الفعالة بقمة القاهرة أكبر دليل على وحدة الهدف وصدق النوايا لمساعدة السودان للخروج من فجوته ووضع حد لتلك الحرب المدمرة.

وأوضح أنه يجب ضمان وصول المساعدات الإغاثية لمستحقيها في السودان بأسرع وأسهل الطرق، بالإضافة لتعزيز قدرة مجتمعات النازحين على الصمود.

وشدد على أنه يجب أن تكون هناك استجابة قوية وسريعة وفعالة من جانب مجتمع المانحين للتعامل مع تداعيات الأزمة السودانية.

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