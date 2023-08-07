"BABY..ITS OK".. كتاب جديد لـ لبنى عبد الوهاب عن دار المصري

صدر حديثًا عن دار المصري للنشر والتوزيع كتاب "BABY..ITS OK" للدكتورة لبنى عبد الوهاب.

وجاء في تصدير الكتاب: "من السهل أن تقاوم عدوا تراه بوضوح، وتعرف كل حيله، ولكن من الصعب جدا أن تحارب عدوا لا تراه ولا تعرفه بشكل كامل.

إن الاكتئاب عدو يمكن التغلب عليه إذا فهمته جيدا، وعرفت الألاعيب التي يمارسها معك طول الوقت، وهذا ما سأكشفه لك في صفحات الكتاب.

لقد جربت ُودرستُ وطبَّقتُ وفهمتُ في مراحل حياتي ما تقرأه الآن، ورأيت في الاكتئاب ما يصعب عليك أن تراه بمفردك، ولذا فضّلتُ أن أكون معك، يسترشد كل منا بالآخر، وأشرح لك كيف تقاوم هذا العدو، وكيف تعيش حياة أفضل، والأهم.. كيف ترى نفسك القوية وهي تتجاوز هذا العدو الخبيث.

أما عن الدكتورة لبني عبدالوهاب فهي صيدلانية حاصلة على درجة الماجستير والدكتوراة في الأدوية والسموم.. ونقطة بحث الدكتوراة كانت عن أهمية هرمون الحب في علاج الاكتئاب.