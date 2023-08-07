بدء التشغيل التجريبى لـ31 مجمعا خدميا بقرى "حياة كريمة" بأسوان أغسطس الجاري

أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، أن مبادرة "حياة كريمة" تجسد أكبر مظلة تنموية فى تاريخ مصر الحديث، وهو ما يعكس مدى اهتمام القيادة السياسية بالأسر الأكثر احتياجاً وتحسين مستوى المعيشة وجودة الحياة لهم فى كافة أنحاء الجمهورية الجديدة.

ولفت محافظ أسوان إلى أنه يتم تكليف كافة الجهات المختصة بالبدء على الفور فى التشغيل التجريبى لأى مشروعات يتم الانتهاء منها ضمن المبادرة الرئاسية حتى يستطيع المواطنين الاستفادة المثلى منها، وجنى ثمار هذه الإنجازات، والتى غيرت واقع الحياة لهم من خلال تنفيذ خدمات ملموسة مقدمة بشكل حضارى ونموذجي وراقي، وبجودة عالية، لتثبت بذلك هذه المبادرة الوطنية مدى النجاحات التى حققتها فى وقت قياسى، والتي تصب جميعها في صالح المواطنين.

وأشار المحافظ، إلى أنه بالفعل سيشهد شهر أغسطس الجاري بدء التشغيل التجريبى لـ 31 مجمعا خدميا بتكلفة 290 مليون جنيه، وتم الانتهاء من تنفيذهم بواسطة الجهاز المركزي للتعمير التابع لوزارة الإسكان بالقرى المدرجة ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية بمراكز إدفو وكوم أمبو ونصر النوبة، وذلك بإشراف من الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ، وبمتابعة من العميد ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد، مع قيام المشرف العام على لجان الاستلام والتشغيل للمجمعات الخدمية بالمحافظة بالتنسيق مع مسئولى التحول الرقمى بالمحافظة، وبالتعاون مع مختلف الجهات المعنية لعمل البروتوكولات والإجراءات اللازمة للتأكيد على توصيل وتشغيل خدمات الإتصالات والإنترنت بهذه المجمعات بالكفاءة المطلوبة.

- المجمعات الخدمية تضم منافذ خدمة لمجموعة من الجهات الحكومية

فيما أوضحت الدكتورة غادة أبو زيد بأن المجمعات الخدمية تضم منافذ خدمة للإدارة المحلية والتضامن الاجتماعى والتموين والسجل المدني والشهر العقاري، ومركز تكنولوجي من أجل تخفيف أعباء ومشقة تنقل المواطنين.

ولفتت إلى أن المجمعات الخدمية تشمل 31 مجمعا فى مركز إدفو وهى " الحجز بحرى والقنان والبصيلية قبلى والرديسية بحرى والحجز قبلى والكلح شرق والكلح غرب ووادى الرديسية ووادى الصعايدة ، ووادى عبادى ، والرمادى قبلى والطوناب والرمادى بحرى " ، و 9 مجمعات فى مركز كوم أمبو وهى " المنشية والعباسية وحجازة وسلوا وإقليت والكاجوج وكفور كوم أمبو وفارس والعتمور قبلى " ، بالإضافة إلى 9 مجمعات فى مركز نصر النوبة وهى " بلانة وأبو سمبل وعنيبة وخريت والحكمة والمالكي وقورته ثانى وأبو هور والدكة ".

فيما قدم أهالى قرى حياة كريمة شكرهم الجزيل للرئيس عبد الفتاح السيسى على ما يتم تنفيذه من مشروعات نموذجية ضمن مبادرة حياة كريمة ، والتي ساهمت في توفير الخدمات المختلفة لهم بالجودة العالية ، وتحقيق طفرة كبيرة في مختلف قطاعات العمل.

وأشاد الأهالي بالجهود المبذولة من محافظ أسوان والأجهزة المعاونة له للوصول لهذا المستوى الراقى من الخدمات المتنوعة، والتي بدأت ثمارها تظهر بشكل متتالى فى كافة القرى والنجوع.

مشروعات حياة كريمة

مشروعات حياة كريمة

مشروعات حياة كريمة

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مشروعات حياة كريمة

مشروعات حياة كريمة