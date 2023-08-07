الإثنين 07 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

أندية القسم الثانى تترقب نتائج اجتماع مجلس الجبلاية اليوم

اتحاد الكرة
اتحاد الكرة

يترقب رؤساء أندية القسمين الثاني والثالث نتائج اجتماع مجلس إدارة اتحاد الكرة، الذى يعقد اليوم الإثنين، لمعرفة مصير دوري المحترفين للقسم الثاني، المقرر انطلاقه مع بداية الموسم الجديد.

ويعقد مجلس إدارة اتحاد الكرة، برئاسة جمال علام، اجتماعًا، ظهر اليوم، بمقر الاتحاد بالجزيرة لمناقشة عدد من الملفات الهامة والحاسمة على رأسها ملف دورى المحترفين، بعد الشكاوى العديدة من الأندية والتى وصلت إلى حد الدعوة لعقد جمعية عمومية من أجل رفض تطبيق هذا النظام.

ومن المقرر أن تتم مناقشة هذا الملف في مقدمة الملفات المطروحة على طاولة اجتماع مجلس إدارة اتحاد الكرة؛ من أجل حسم مصير تطبيق دوري المحترفين من عدمه، خاصة بعدما صوتت أندية الجمعية العمومية بالإجماع، بإلغاء تطبيقه في الموسم الجديد 2023/ 2024.

كما يناقش المجلس في اجتماعه اليوم برنامج إعداد المنتخب الأوليمبي بقيادة البرازيلى روجيرو ميكالى، لأولمبياد باريس 2024، وترتيبات معسكر المنتخب الوطني الأول في شهر سبتمبر، استعدادًا لمواجهة إثيوبيا يوم 8 سبتمبر المقبل، في الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لنهائيات أمم إفريقيا 2024 في كوت ديفوار، ومباراة تونس الودية يوم 12 من الشهر نفسه.

ويسعى مسئولو الجبلاية لتجنب الصدام مع الأندية خلال تلك الفترة الصعبة، في ظل عدم قدرة الجبلاية على تخصيص الدعم المالي الكافى لأندية القسمين الثانى والثالث، وهو ما يرجح كفة التراجع في تطبيق دورى المحترفين، خاصة في ظل مطالبات الأندية بموارد مالية من أجل التغلب على صعوبات هذا النظام وأهمها التنقل بين محافظات الجمهورية.

واستند رؤساء الأندية في رفضهم لتطبيق دوري المحترفين إلى عدم وجود الموارد المالية الكافية لإقامة معسكرات والتنقل بين محافظات الجمهورية لخوض المباريات، على عكس نظام المجموعات الذى يضمن توزيعًا جغرافيًا، ما يقلل من المصروفات.

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