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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

اليوم.. إعادة محاكمة المتهم بالانضمام لجماعة إرهابية في الهرم

محكمة
محكمة

تنظر الدائرة الأولى إرهاب، بمحكمة الجنايات، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم الاثنين، إعادة محاكمة المتهم بالانضمام إلى تنظيم داعش الإرهابي بالهرم، وفي وقت سابق تم تأجيل الجلسة لليوم للمرافعة، وذلك مع استمرار حبس المتهم.

كانت جهات التحقيق أحالت المتهم إلى محكمة الجنايات بعد أن وجهت له تهمة الاشتراك مع آخرين بالانضمام إلى جماعة إرهابية والتخابر مع عناصر تنظيم داعش الإرهابي.

ووجهت جهات التحقيق إلى المتهم أيضا تهمة ارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب بأن جمع وتلقى ونقل للجماعة أموالًا.

محكمة الجنايات الانضمام إلى تنظيم داعش الدائرة الأولي إرهاب
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