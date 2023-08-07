الإثنين 07 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مخلوف: هدف "ناشئى الطائرة" المنافسة على مركز متقدم فى بطولة العالم بالأرجنتين

منتخب ناشئى الطائرة
منتخب ناشئى الطائرة

أعرب عمرو مخلوف، أمين صندوق الاتحاد المصري للكرة الطائرة، ورئيس بعثة منتخب الناشئين المشارك في بطولة العالم المقامة حاليًا بالأرجنتين، عن سعادته الكبيرة بالمستوى المميز للمنتخب الوطني في بطولة العالم.

وقال أمين صندوق الاتحاد المصري للكرة الطائرة، خلال تصريحاته الخاصة، إن منتخبنا الوطنى تأهل بجدارة واستحقاق لدور الـ16، بعد الفوز فجر اليوم على نظيره الأرجنتيني بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد لأصحاب الأرض والجمهور.

- ثقة كبيرة لعب بها نجوم الفراعنة أمام أصحاب الأرض 

وأشاد عمرو مخلوف بالأداء الرجولي للاعبي مصر والثقة الكبيرة التي لعب بها نجوم الفراعنة أمام أصحاب الأرض وتغلبهم على منتخب قوي وعنيد، موضحًا أنه طالب اللاعبين بإغلاق صفحة الدور الأول والتركيز في محطة دور الـ16 التي تعد أهم المحطات والفوز بها يوصلنا للمنافسة على مركز متقدم في بطولة العالم.

ووجه عمرو مخلوف الشكر للجهاز الفني للمنتخب واللاعبين على الأداء، وطالبهم بمزيد من التركيز لتحقيق الهدف المطلوب.

وفاز منتخب الناشئين للكرة الطائرة تحت 19 سنة على نظيره الأرجنتيني بطل أمريكا الجنوبية والمصنف الرابع عالميًا وسط جماهيره في اللقاء الذي أقيم فجر اليوم بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل شوط، ضمن منافسات الجولة الرابعة والأخيرة من دور المجموعات من بطولة العالم المقامة في دولة الأرجنتين، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: ”25- 21”، ”26-28”، “25-16”، “25- 21”.

وتأهل المنتخب المصري إلى دور الـ16 بعد احتلال المركز الثاني في المجموعة الأولى ببطولة العالم، برصيد 9 نقاط، ومن المقرر أن يواجه منتخب الفراعنة منتخب كولومبيا في دور الـ16 للبطولة غدًا الثلاثاء.

منتخب ناشئي الكرة الطائرة نظيره الأرجنتينى نظيره الامريكي عمرو مخلوف رئيسا للبعثة وبيرسي اونكل
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