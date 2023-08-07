"القاسمى" يكشف لـ"الشاهد" تفاصيل آخر خلاف بين صفوف الإخوان

كشف المحامي صبرة القاسمي، مؤسس الجبهة الوسطية لمكافحة التطرف، تفاصيل الخلاف الموجود حاليًا بين صفوف جماعة الإخوان الإرهابية.

وأضاف "القاسمي"، خلال استضافته في برنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز": "حاليًا الكتائب الإلكترونية تعاني من مشكلة، فقبل وفاة إبراهيم منير، كانت الكتائب تعمل لصالحه، بأمر أحمد عبدالرحمن مسئول الملف في الدولة الإقليمية".

وأوضح أنه بعد استخدام أحمد عبدالرحمن الكتائب في إدارة الصراع بين محمود حسين وإبراهيم منير، تركهم الآن بعد وفاة إبراهيم منير مشردين في شوارع الدولة الإقليمية، دون أموال ، مرددًا: "تم استغلالهم مثل ورقة المناديل والشباب مخدوع في قادة الإخوان، حتى أن هناك شباب تفرح لملامسة ملابس شيوخهم الكبار".