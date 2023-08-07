الإثنين 07 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"القاسمى" يكشف لـ"الشاهد" تفاصيل آخر خلاف بين صفوف الإخوان

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز وصبرة القاسمي

كشف المحامي صبرة القاسمي، مؤسس الجبهة الوسطية لمكافحة التطرف، تفاصيل الخلاف الموجود حاليًا بين صفوف جماعة الإخوان الإرهابية.

وأضاف "القاسمي"، خلال استضافته في برنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز": "حاليًا الكتائب الإلكترونية تعاني من مشكلة، فقبل وفاة إبراهيم منير، كانت الكتائب تعمل لصالحه، بأمر أحمد عبدالرحمن مسئول الملف في الدولة الإقليمية".

وأوضح أنه بعد استخدام أحمد عبدالرحمن الكتائب في إدارة الصراع بين محمود حسين وإبراهيم منير، تركهم الآن بعد وفاة إبراهيم منير مشردين في شوارع الدولة الإقليمية، دون أموال ، مرددًا: "تم استغلالهم مثل ورقة المناديل والشباب مخدوع في قادة الإخوان، حتى أن هناك شباب تفرح لملامسة ملابس شيوخهم الكبار".

الشاهد برنامج الشاهد القاسمي الباز خلاف الإخوان الأخير
ads

الأكثر قراءة

الآن.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الدور الثاني برقم الجلوس 2023

لينك نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية 2023 الدور الثاني برقم الجلوس

وزير النقل يوجه بتسليم من يلقى القمامة على الطريق الدائرى للنيابة العسكرية

جيش النيجر يغلق المجال الجوى تحسّبا لتدخل عسكرى

نتيجة الصف الثالث الإعدادي الدور الثاني 2023.. نتيجة ملاحق الشهادة الإعدادية الشرقية

تنسيق معهد فنى تمريض 2023 وتوقعات باستمرار المرحلة الثانية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

واهب الحياة

رشا عبدالمنعم

تكريم صلاح عبدالله.. شاهد على أثر باقٍ

محمد العسيري

ابنى لفوق.. امشى لقدام

وائل لطفي

البائع الضلالى!

ماجد حبته

مصر والإمارات والبحرين

لواء.حمدى البطران

الأسايطة

د هند جاد

البابا شنودة.. رمز وطنى مصرى أصيل

د.أحمد الخميسى

ماذا نقرأ لأطفالنا؟

صور

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

الممشى السياحى فى العلمين

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

خطوة مفاجئة.. هل يتراجع نتنياهو عن التعديلات القضائية؟

بزعم تنفيذ هجوم.. استشهاد 3 فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلى فى جنين

بعد التظاهرات ضده.. "بلومبرج": نتنياهو يتراجع عن بعض التعديلات القضائية