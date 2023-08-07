هذا المشهد اقتبسه أحمد زكى من الفنانة نبيلة السيد.. فما هو؟

"عريس يا بوي .. عريس يا بوي .. طخه يا بوي بس متعوروش"، من منا لا يتذكر هذه العبارة الأشهر في فيلم "البحث عن فضيحة"، والتي أبدعت في أداءها الفنانة نبيلة السيد، والمولودة في مثل هذا اليوم من العام 1938.

في بداية مشوارها الفني ظهرت ضمن تلميذات "الأستاذ حمام" في فيلم غزل البنات، التحقت بمعهد التمثيل ومنه إلى فرقة ساعة لقلبك، وقدمت العشرات من الأدوار التي تميزت بالكوميديا وخفة الدم.

ومن أشهر الأعمال السينمائية التي قدمتها الفنانة نبيلة السيد أفلام: فوزية البرجوازية، الراقصة والطبال، البحث عن فضيحة، غريب في بيتي، خدعتني امرأة، أمهات في المنفي، ممنوع في ليلة الدخلة، حكايتي مع الزمان، إمتثال، أبي فوق الشجرة وغيرها العديد.

أما في مجال الدراما التلفزيونية، فقدمت نبيلة السيد العديد من الأعمال، من بينها: كابتن جودة، أهلا بالسكان، حكايات هي وهو، عيلة الدوغري، صيام .. صيام، القضية 80، أخو البنات، عصر الحب، كما ظهرت كضيفة شرف في مسلسل "غوايش"، والذي قدمت خلاله شخصية "ألمظ" وقد تألقت في هذا الدور، ولعل الكثيرين مازالوا يتذكرون كيف تفوقت على نفسها وقدمت هذه الشخصية التراجيدية على عكس الأدوار الكوميدية التي اشتهرت بها.

ــ هذا المشهد اقتبسه أحمد زكي من نبيلة السيد

في فيلمه "ضد الحكومة"، والذي أخرجه عاطف الطيب وعرض عام 1992، وفي المشهد الذي يستقل فيه "مصطفى خلف" المحامي القطار، وتداهمه قوات الشرطة بحثًا عن مخدر الحشيش الموجود معه، يطلب من الضابط أن يفرغ بنفسه محتويات الحقيبة ويقوم بذلك بالفعل، وعندما يصل لقطعة الحشيش يلقيها من نافذة القطار قائلًا: "ودي حتة حشيش مالناش دعوة بيها".

على أن الفنانة نبيلة السيد، كانت قد سبقت أحمد زكي في تقديم هذا المشهد قبلها بما يزيد عن عقد من الزمن، تحديدًا في العام 1981 من خلال دورها في فيلم "أمهات في المنفي"، والذي أخرجه محمد راضي عام 1981.

في هذا الفيلم قدمت نبيلة السيد دور "أم سمير"، وهي سيدة تعمل في تجارة الفراخ، لها قضايا كثيرة، يمثلها فيها "المصيلحي"، أو ينصب عليها بمعنى أدق، فهو يعمل مجرد وكيل لمحامي، لكنه يفهمها أنه محامي، وعندما ينجح في فتح مكتب للمحاماة يتخذ منه "غرزة" فيجمع أصدقائه وزبائنه في قعدات الحشيش، ومن بينهم "أم سمير"، والتي كانت تدفع أتعاب مصيلحي بمخدر الحشيش.

في إحدى هذه السهرات، تداهم الشرطة مكتب المحاماة هذا الذي يمتلكه "المصيلحي"، وكانت "أم سمير" قد استعدت بلفافة كبيرة من مخدر الحشيش، وعندما يفتش الضابط المكان ليلقي القبض علي الموجودين متلبسين بحيازة مخدر الحشيش، تسبقه "أم سمير"، والتي أدت دورها نبيلة السيد، إلى النافذة وتلقي بالمخدر، وعندما يسألها الضابط عما تفعله تجيبه قائلة: "ده حشيش مالناش دعوة بيه أنا كنت بشم الهوا ولا ممنوع شم الهوا؟"

المشهد الذي سبقت نبيلة السيد في تقديمه علي أحمد زكي ومنها اقتبسه وقدمه في ضد ا