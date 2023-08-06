الأحد 06 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

صبرة القاسمي: وقعت فريسة لـ"وجدي غنيم" وانضممت للجماعات الإسلامية بسبب لسانه

وجدي غنيم
وجدي غنيم

قال المحامي صبرة القاسمي، الخبير في شئون الجماعات الإرهابية، إن بداية انضمامه لعدد من الجماعات الإسلامية كان في 1985، مشيرا إلى أنه كان شابا صغير السن وقليل الخبرة، ووقتها أعجب بشعارات وافكار الجماعات الموجودة، ومنها الإخوان والسلفية والجهاد الاسلامي والجماعة الإسلامية، موضحًا أن أبناء هذه الفترة انخرطوا في هذه الجماعات حتى سنة 1990.

وأضاف، خلال لقائه ببرنامج "الشاهد" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن الشباب كانوا موزعين على هذه الجماعات، فكان الشاب مثلا إخواني ثم ينتقل إلى الجماعة الإسلامية أو العكس.

وتابع: "الداعية وجدي غنيم كان ذو لسان خطير، وله أسلوب ساخر وكان يبهر الشباب بمعارضته لنظام مبارك ودائمًا الانسان عدو ما يجهل، وكان الشباب بيجهل نظام الحكم وكيف تسير الدولة، وكيف توفر الدولة الأمن للمواطن وازاي الاجهزة بتشتغل لصالح المواطن".

ولفت إلى أن الشاب لو كان عنده مشكلة كان يريد الانتقام من الدولة، وكان المتنفس وقتها الانضمام للجماعات الإسلامية المختلفة.

وأردف: "أنا من ضمن الناس اللى وقعت فريسة لهذا البوق (وجدي غنيم)، وبعد تجربة طويلة امتدت من 1985 لـ 2005 عاصرتهم في كافة الظروف مدة 20 سنة، وتنقلت وبدأت مع الدعوة السلفية وتعلمت الفقه وحفظت أجزاء من القرآن وذهبت إلى مساجد الإخوان وبعدها التحقت بالجهاد الاسلامي، واشتركت معهم في بعض الأشياء المناهضة للبلد وحكم عليّ، وخلال فترة عقوبتي في السجون عاصرت فيها جماعات وأحداث كثيرة".

يذاع "الشاهد" يوميًا على قناة "إكسترا نيوز" بداية من أول أغسطس وحتى 31 أغسطس، في الساعة الحادية عشرة مساءً.

ويعد برنامج "الشاهد" الذى يذاع على شاشة "إكسترا نيوز" أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور.

صبرة القاسمي الجماعات الإرهابية الجماعات الإسلامية السلفية الجهاد الإسلامي محمد الباز الشاهد
ads

الأكثر قراءة

وزير النقل يوجه بتسليم من يلقى القمامة على الطريق الدائرى للنيابة العسكرية

لينك نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية 2023 الدور الثاني برقم الجلوس

الآن.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الدور الثاني برقم الجلوس 2023

حلم «البريكس».. كيف تتحرك مصر للانضمام إلى «تجمع المستقبل»؟

نتيجة الصف الثالث الإعدادي الدور الثاني 2023.. نتيجة ملاحق الشهادة الإعدادية الشرقية

تعيين الكاتبة الصحفية علا الشافعى رئيسًا لتحرير جريدة اليوم السابع

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

واهب الحياة

رشا عبدالمنعم

تكريم صلاح عبدالله.. شاهد على أثر باقٍ

محمد العسيري

ابنى لفوق.. امشى لقدام

وائل لطفي

البائع الضلالى!

ماجد حبته

مصر والإمارات والبحرين

لواء.حمدى البطران

الأسايطة

د هند جاد

البابا شنودة.. رمز وطنى مصرى أصيل

د.أحمد الخميسى

ماذا نقرأ لأطفالنا؟

صور

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

الممشى السياحى فى العلمين

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

خطوة مفاجئة.. هل يتراجع نتنياهو عن التعديلات القضائية؟

بزعم تنفيذ هجوم.. استشهاد 3 فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلى فى جنين

بعد التظاهرات ضده.. "بلومبرج": نتنياهو يتراجع عن بعض التعديلات القضائية