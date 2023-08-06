الأهلي يطمئن على مدى جاهزية عمرو السولية قبل فترة الإعداد

اطمأن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على جاهزية عمرو السولية لاعب وسط الفريق للمشاركة في التدريبات الجماعية مع بداية فترة الإعداد للموسم الجديد.

وينطلق معسكر الأهلي الإعدادي بدايةً من يوم 24 أغسطس الجاري بعد حصول اللاعبين على راحة سلبية لمدة 20 يومًا عقب انتهاء الموسم.

وعانى عمرو السولية من الإصابة بشد في العضلة الخلفية، وغاب عن تشكيل الأهلي أكثر من شهر قبل أن يرفض الجهاز الطبي استعجال الدفع به حتى يصبح جاهزًا للمشاركة في مران الفريق في بداية فترة الإعداد.

وانتظم عمرو السولية في المران الجماعي لفريقه قبل مباراة المصري الأخيرة في الدور ربع النهائي لبطولة كأس مصر لكنه لم يشارك في اللقاء.