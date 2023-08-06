الباز يدعم شريف مدكور بعد إساءة أحد المتابعين له: واجه الانحطاط برقى

وجه الإعلامي الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، رسالة دعم للإعلامي شريف مدكور، بعد تعرضه للإساءة من أحد المتابعين على السوشيال ميديا.

وقال الباز، خلال تقديم برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، إن شريف مدكور من أسباب البهجة في حياتنا، وعنده طاقة إيجابية طول الوقت، ورغبة في نشر البهجة، وإصابته بالسرطان كان اختبار من ربنا، ولا نتدخل في علاقة الإنسان بربه.

وأردف: "واحد بسخافة شديدة كتب له ليه السرطان مبياخدش الأشكال اللي زيكم، فرد مدكور برقي شديد، وقال أمر ربنا، ويا رب ما تمرض، وهذا هو الفرق بين الانحطاط الإنساني في أدنى صوره، والرقي الإنساني في أعلى صوره".

ووجه الباز رسالة لرواد السوشيال ميديا، قائلًا: "هؤلاء المتسكعون في طرقات السوشيال ميديا، الواحد منهم يدعي على شخص، أو يقول كلمة، ولا يدري تأثير كلمته، أكيد شريف تأثر نفسيًا، لكنه ظهر متماسكًا، أتمنى قبل ما أي حد يكتب تعليق عند حد يراجع نفسه وضميره، هل الناس تدعي الأخلاق والفضيلة، وهي لا علاقة لها بالأخلاق ولا الفضيلة؟".