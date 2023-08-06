ضمن فعاليات "إجازة سعيدة".. أفلام وورش للأطفال بسينما الهناجر غدًا

ضمن فعاليات "إجازة سعيدة" التى ينظمها قطاع صندوق التنمية الثقافية للأطفال بمناسبة الإجازة الصيفية بسينما الهناجر، تبدأ في الحادية عشرة صباح الاثنين 7 أغسطس بعرض مجموعة من الأفلام: "انترنت آمن" (مصر)، و"من سيفوز بالكأس" (مصر– السعودية)، و"البحث فى القمامة" (أيرلندا)، و"فازيليزا الكسلانه" (روسيا)، و"سنة أولى صيام" (مصر)، و"الخروف النحيف"، و"الغراب الأبيض" (كرواتيا) وفيلم "تيتا" (مصر).

يعقب عروض الأفلام ورشة فنية للحلي إشراف إسراء عماد، وورشة مكرمية، إشراف سها علما.

الجدير بالذكر أن جميع الفعاليات مجانا، والحجز بأسبقية الحضور.