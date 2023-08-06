الأحد 06 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

ضمن فعاليات "إجازة سعيدة".. أفلام وورش للأطفال بسينما الهناجر غدًا

فعاليات أجازة سعيدة
فعاليات أجازة سعيدة

ضمن فعاليات "إجازة سعيدة" التى ينظمها قطاع صندوق التنمية الثقافية للأطفال بمناسبة الإجازة الصيفية بسينما الهناجر، تبدأ في الحادية عشرة صباح الاثنين 7 أغسطس بعرض مجموعة من الأفلام: "انترنت آمن" (مصر)، و"من سيفوز بالكأس" (مصر– السعودية)، و"البحث فى القمامة" (أيرلندا)، و"فازيليزا الكسلانه" (روسيا)، و"سنة أولى صيام" (مصر)، و"الخروف النحيف"، و"الغراب الأبيض" (كرواتيا) وفيلم "تيتا" (مصر).

يعقب عروض الأفلام ورشة فنية للحلي إشراف إسراء عماد، وورشة مكرمية، إشراف سها علما.

الجدير بالذكر أن جميع الفعاليات مجانا، والحجز بأسبقية الحضور.

قد تكون صورة ‏‏‏٦‏ أشخاص‏ و‏تحتوي على النص '‏مركز لهنا للفتون மn التحاحبه صات بمناسبة أجازة الصيف صندوق التنمية الثقافية أجانة يقدم سعيوة يتضمن ورش فنية حلي) مكرمية رسم وتلوين (حكي بالإضافة إلي عروض سينمائية للأطفال وذلك من الأحد الموافق أغسطس حتي الخميس ۱٠ أغسطس ٢٢٣٣ تبدء الورش من الساعة الدعوة عامة سینما :الهناجر ساحة دارالأوبرا المصرية www.cdf.gov.eg‏'‏‏
فعاليات إجازة سعيدة قطاع صندوق التنمية الثقافية سينما الهناجر البحث فى القمامة ورشة فنية
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