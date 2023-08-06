رونالدو يقود النصر للتأهل إلى نصف نهائى البطولة العربية بالفوز على الرجاء

تأهل فريق النصر السعودي، إلى الدور نصف النهائي من البطولة العربية للأندية، عقب الفوز على الرجاء البيضاوي المغربي بثلاثة أهداف مقابل هدف في الدور ربع النهائي.

سجل ثلاثية النصر كريستيانو رونالدو في الدقيقة 19 وسلطان الغنام في الدقيقة 29 وسيكو فوفانا في الدقيقة 38.

أما الهدف الوحيد الذي سجله الرجاء البيضاوي المغربي فجاء عن طريق عبد الله مادو مدافع النصر بالخطأ في مرماه في الدقيقة 42.

ويلتقي النصر السعودي مع الفائز من مواجهة الشباب والوحدة الإماراتي في الدور نصف النهائي.

أحداث الشوط الأول

أنهى فريق النصر السعودي الشوط الأول من مباراته أمام الرجاء البيضاوي المغربي بالتقدم بثلاثة أهداف مقابل هدف في الدور ربع النهائي من البطولة العربية.

وتمكن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو من تسجيل التقدم في الدقيقة 19 بعدما استقبل تاليسكا تمريرة طولية قبل أن يمرر الكرة إلى رونالدو الذي سدد كرة قوية بالقدم اليسرى اخترقت شباك حارس مرمى الرجاء.

وأضاف سلطان الغنام الهدف الثاني في الدقيقة 29 بعد تمريرة طولية رائعة من عبدالله الخيبري إلى سلطان الغنام الذي استلم الكرة وسدد كرة رائعة من يمين منطقة الجزاء لتسكن الشباك.

وأحرز سيكو فوفانا الهدف الثالث في الدقيقة 38 بعد كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح فريق النصر من الطرف الأيسر عن طريق تيليس على رأس فوفانا الذي ارتقى وسدد كرة رائعة داخل الشباك.

وأحرز الرجاء الهدف الأول في الدقيقة 42 بعد كرة عرضية أرضية من الطرف الأيمن لصالح الرجاء حاول مادو تشتيت الكرة لكن الكرة سكنت الشباك.

أحداث الشوط الثاني

الرجاء أجرى عدة تغييرات من أجل تحسين الأداء.

وشهدت الدقيقة 62 تصويبة من تاليسكا من خارج منطقة الجزاء لصالح النصر مرت بجوار القائم الأيمن.

وفي الدقيقة 65 تصويبة من نوفل الزرهوني من خارج منطقة الجزاء لصالح الرجاء تصدى لها حارس المرمى بنجاح.

وفي الدقيقة 74 أنقذ نواف العقيدي حارس النصر مرماه من الهدف الثاني لصالح الرجاء، بعد اختراق رائع من روجر أهولو لاعب الرجاء الذي انفرد بالمرمى بعد مراوغة عبدالله مادو لكن تصدى لها حارس مرمى النصر؛ لترتد إلى أهولو ليسدد كرة أخرى تصدى لها العقيدي ببراعة.