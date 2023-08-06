بعد الاعتراض على التحكيم.. المصرى البورسعيدى يتقدم بشكوى أخرى ضد الأهلى

قال ياسر يحيى عضو مجلس إدارة النادي المصري، إنه يتابع الشكوى الرسمية بالتظلم من قرارات حكم لقاء المصري والأهلي بدور الثمانية بكأس مصر.

وأوضح عضو المصري أن مجلس الإدارة تقدم بشكوى أخرى اعتراضا على مشاركة محمود عبدالمنعم كهربا وحسين الشحات لاعبا فريق الأهلي في المباراة، خاصة أن العقوبات الصادرة ضدهما انضباطية.

وأشار إلى أن مجلس إدارة المصري يطالب باحتساب نتيجة المباراة لصالحنا، خاصة أن العقوبات الانضباطية جزء لا يتجزأ بل تطبق على الجميع بالمسابقات المختلفة، مثل ما يحدث في جميع دوريات العالم.

واختتم أننا سنقوم بتصعيد الأمر إلى الاتحاد الدولي؛ للحفاظ على حقوق النادي في حالة عدم الاستجابة إلى مطالبنا باحتساب المباراة لصالحنا.

وعلى جانب آخر، قرر مجلس إدارة النادي المصري تقديم استئناف على عقوبات لجنة المسابقات ضد علي ماهر المدير الفني للفريق وإبراهيم متولي مسئول المهمات بالفريق، والتي قررت إيقاف المدير الفني للنادى المصرى أربع مباريات وغرامة مالية قيمتها 20000 جنيه، ومنع إبراهيم متولى عامل غرف خلع ملابس من مرافقة الفريق في المباريات لمدة "عامين".