الأحد 06 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

البطولة العربية.. النصر السعودى يتقدم على الرجاء بثلاثية فى الشوط الأول

فريق النصر السعودي
فريق النصر السعودي

أنهى فريق النصر السعودي الشوط الأول من مباراته أمام الرجاء البيضاوي المغربي بالتقدم بثلاثة أهداف مقابل هدف في الدور ربع النهائي من البطولة العربية.

وتمكن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو من تسجيل التقدم في الدقيقة 19 بعدما استقبل تاليسكا تمريرة طولية قبل أن يمرر الكرة إلى رونالدو الذي سدد كرة قوية بالقدم اليسرى اخترقت شباك حارس مرمى الرجاء.

وأضاف سلطان الغنام الهدف الثاني في الدقيقة 29 بعد تمريرة طولية رائعة من عبد الله الخيبري إلى سلطان الغنام الذي استلم الكرة وسدد كرة رائعة من يمين منطقة الجزاء لتسكن الشباك.

وأحرز سيكو فوفانا الهدف الثالث في الدقيقة 38 بعد كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح فريق النصر من الطرف الأيسر عن طريق تيليس على رأس فوفانا الذي ارتقى وسدد كرة رائعة داخل الشباك.

وأحرز الرجاء الهدف الأول في الدقيقة 42 بعد كرة عرضية أرضية من الطرف الأيمن لصالح الرجاء حاول مادو تشتيت الكرة لكن الكرة سكنت الشباك.

النصر السعودي الرجاء البيضاوي المغربي البطولة العربية كريستيانو رونالدو
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