الأحد 06 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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«الصحة» تحذر من التعرض للشمس وارتفاع معدلات الإصابة بالإجهاد الحرارى

حسام عبدالغفار
حسام عبدالغفار

أكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، أنه لم تظهر أي أمراض جديدة في فصل الصيف، لكن توجد أمراض مرتبطة بالصيف وارتفاع درجات الحرارة، بسبب التعرض المباشر للشمس، وتلك الأمراض هى الإجهاد الحراري وضربات الشمس، والنزلات المعوية بسبب سرعة فساد الطعام، والطفح الجلدي.

ولفت، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، في برنامج "صالة التحرير" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، إلى أنه لا توجد أمراض جديدة، لكن معدلات الإصابة بالإجهاد الحراري، أعلى من العام الماضي، وحذر من التعرض المباشر للشمس، كما نصح باستخدام الملابس القطنية، وشرب السوائل، والتهوية الجيدة.

100 يوم صحة تستهدف جميع المقيمين  على أرض مصر 

ونوّه أن مبادرة 100 يوم صحة تكثيف لكل الخدمات الصحية التي شملتها المبادرات الرئاسية، مؤكدًا أن 100 يوم صحة تستهدف المصريين وغير المصريين المقيمين على أرض مصر. 

الصحة امراض الصيف التعرض للشمس خطورة التعرض للشمس
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