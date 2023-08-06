30 أغسطس.. موعد نهائي لعرض الفيلم السينمائي الجديد "الملحد"

قررت الشركة المنتجة للفيلم السينمائي الجديد “الملحد” عرض العمل بدور السينما يوم 30 أغسطس الجاري بشكل نهائي بعد عدة تأجيلات نظرا لموضوع الفيلم الشائك.

وطرحت الشركة من أيام البوستر الدعائي للعمل والذي تصدره بطل الفيلم أحمد حاتم.

ومن المقرر أن يتم طرح البرومو الدعائي للعمل في النصف الثاني من أغسطس.

وكان أبطال الفيلم قد انتهوا منذ عام كامل من تصويره ودخل الفيلم مرحلة المونتاج والمكساج وتم الانتهاء من كافة الأمور المتعلقة بالعمل.

الفيلم تدور أحداثه حول التطرف الديني والإلحاد والخروج عن الدين الذي يصيب الشباب بشكل مختلف وطريقة سرد جريئة، حيث يسلط الفيلم الضوء على القضية بشكل عقلاني وطرحها أمام المجتمع ومن المتوقع أن يثير العمل جدلا كبيرا وقت عرضه.

ويتناول “الملحد” لإبراهيم عيسي قضية التطرف الديني الذي يصل بالإنسان إلى الكفر والإلحاد، كما يستعرض الفيلم أن الشاب الملحد ما هو إلا إنسان قاده تفكيره الزائد في قضية الدين إلى عدم الاعتراف بوجود خالق أما المتطرف دينيًّا فيقوده تفكيره إلى تكفير المجتمع ككل وإعلانه الحرب على البشرية.

ويضم فيلم “الملحد” مجموعة من نجوم التمثيل في مصر، أبرزهم الفنان حسين فهمي، والفنان محمود حميدة، والفنان الشابة تارا عماد، وبطل العمل الفنان أحمد حاتم والذي سيجسد دور الملحد، والفنانة نجلاء بدر، والفنان أحمد السلكاوي، والفيلم من تأليف إبراهيم عيسي وإخراج ماندو العدل.

ويضم فيلم “الملحد” مجموعة من نجوم التمثيل في مصر، أبرزهم الفنان حسين فهمي، و الفنان محمود حميدة، و الفنان الشابة تارا عماد، و بطل العمل الفنان أحمد حاتم و الذي سيجسد دور الملحد، والفنانة نجلاء بدر، و الفنان أحمد السلكاوي، و الفيلم من تأليف إبراهيم عيسي و إخراج ماندو العدل.