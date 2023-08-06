الأحد 06 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

دبلوماسى سابق: مصر أصبحت من أكثر دول الوطن العربى جذبًا للاستثمارات

الاستثمارات
الاستثمارات

كشف السفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، عن حجم التبادل التجاري بين مصر والإمارات، وذلك بالتزامن مع استقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي ملك البحرين ورئيس دولة الإمارات بمدينة العلمين الجديدة.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الأحد، إن مصر أصبحت من أكثر دول الوطن العربي جذباً للاستثمارات.

وأضاف أن الدول العربية وفي القلب منها مصر في موجة من المشاورات المتواصلة؛ لمواجهة ما جد على العالم من تحديات عالمية، موضحا أن الإمارات لها مكانة خاصة لدى مصر، وكافحنا معًا من أجل قيام هذه الدولة الفتية شديدة التقدم.

وأشار إلى أن العالم يواجه تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وأزمة جائحة كورونا، بالإضافة لتوترات الأوضاع على حدود بعض الدول العربية.

ads

مواد متعلقة

خبير: "قناة السويس" منظومة نجاح متكاملة.. هناك اهتمام رئاسى كبير بها

خبير: قناة السويس الجديدة مرحلة فاصلة فى دعم الاقتصاد

متحدث "الأوقاف": كل أوراق ومستندات الوقف آمنة تمامًا ولم تتضرر من الحريق

رانيا يحيى: السيدات مُقبلات على دراسة النقد والفنون بشكل كبير

السباح أحمد أسامة يكشف تفاصيل مشاركته فى سباق كابرى نابولى

إلغاء ترخيص المأذون المتورط.. مفاجأة بشأن تزويج طفلة بالفيوم

عايزين حل.. الباز لـ"الحكومة": فى 75 مليار دولار بيدخلوا مصر من البدروم

عمدة المصريين بفرنسا: تحويلات المصريين بالخارج تفوق الـ110 مليارات دولار سنويًا

الأكثر قراءة

لينك نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية 2023 الدور الثاني برقم الجلوس

الآن.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الدور الثاني برقم الجلوس 2023

احتياطي مصر الأجنبي يرتفع إلى 34.88 مليار دولار في يوليو

حفل بهاء سلطان وكارول سماحة.. أبرز فعاليات مهرجان العلمين المقبلة

نتيجة الصف الثالث الإعدادي الدور الثاني 2023.. نتيجة ملاحق الشهادة الإعدادية الشرقية

"هل سممته طليقته؟".. لغز يحيط بوفاة شاب داخل حمام شقته بالجيزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

الأسايطة

د هند جاد

البابا شنودة.. رمز وطنى مصرى أصيل

د.أحمد الخميسى

ماذا نقرأ لأطفالنا؟

وائل لطفي

ليسوا بشرًا وليسوا مسلمين!

ماجد حبته

بريطانيا تستميل إفريقيا!

د. منى حلمى

الجائع والجامع

علي سعدة

انظر داخلك تستقم أمورك

مؤمن المحمدي

منه لله

صور

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

الممشى السياحى فى العلمين

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

إذاعة الجيش الإسرائيلى: مقتل الشرطى المصاب بجراح خطيرة بعملية تل أبيب

القوات الإسرائيلية تقتل 37 طفلًا وتعتقل 160 آخرين منذ بداية العام الجارى

كيف تؤثر الإصلاحات القضائية على الجيش الإسرائيلى؟