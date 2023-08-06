الأحد 06 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

24 يومًا من السحر والجمال بمنطقة العلمين الجديدة

هشام إدريس
هشام إدريس


24 يومًا عمر مهرجان العلمين الجديدة الذى بدأ فى الثالث عشر من شهر يوليو الماضي، استطاع أن يجذب كبار نجوم الغناء من داخل مصر والوطن العربي لإحياء حفلاتهم على أرض الساحل الشمالي، إذ غيّر شكل الساحل الشمالي وأعطاه حيوية، كما تجدد بفعاليات جذبت المشاهير فى كل المجالات من السياسة إلى الفن.

وأظهرت جولة الشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات، داخل الساحل الشمالي بدون حراسة، مدى الأمن والأمان اللذين تتحلى بهما المنطقة، وهو ما أكده خبراء السياحة العربية.

مهرجان العلمين الجديدة غيّر ملامح منطقة الساحل الشمالي 

ومن جانبه، أشار هشام إدريس رئيس لجنة السياحة بحزب مستقبل وطن والمتخصص فى السياحة العربية، إلى أن مهرجان العلمين قد غيّر ملامح الساحل الشمالي وقد صدّره بشكل جديد، لافتًا إلى أن مهرجان العلمين متصدر مواقع التواصل الاجتماعي التى يهتم بها المواطن الخليجى كسناب شات وتويتر، موضحًا أن هناك العديد من السائحين الذين توافدوا على الساحل الشمالي قادمين من أوروبا.

وأضاف أن المهرجان قد نجح نجاحًا كبيرًا وخاصة أن المنطقة كانت تفتقد أماكن السهر الليلى، بالإضافة إلى جودة الخدمات المقدمة للنزلاء بالمطاعم والفنادق، مشيرًا إلى أن إشغالات فنادق الساحل الشمالي من الجنسيات العربية تصل إلى نحو 60% من جنسيات المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والأردن ولبنان.

وتوقع إدريس استمرار التدفقات العربية على المنطقة، وخاصة أن المهرجان لم يختتم فعالياته بعد، وهناك المزيد من الحفلات المرتقبة.

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