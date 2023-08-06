الأحد 06 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"الأورمان" تعيد الحياة لقرية عبدالعظيم في "سنورس الفيوم"

جريدة الدستور

أعادت جمعية الأورمان الابتسامة لوجوه أهالى قرية عبدالعظيم، التابعة لمركز سنورس بالفيوم.

تزينت القرية بالمنازل الجديدة وجرى افتتاح (٢٥) منزلاً بعد إعادة إعمارهم وتأهيلهم بالكامل ضمن مبادرة إعادة إعمار القرى الأكثر احتياجا في مصر.

جاء ذلك فى جهود التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموي وضمن التعاون الدائم والوثيق بين محافظة الفيوم وجمعية الأورمان، وانطلاقا من حرص واهتمام الدكتور أحمد الانصاري، محافظ الفيوم، بالنهوض بالأسر الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقاً من أبناء المحافظة وتقديم أوجه الدعم والرعاية ورفع المعاناة عن كاهلهم تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.

وأشادت حمدية محمد شعبان، وكيلة وزارة التضامن الاجتماعى بالفيوم، بمجهودات جمعية الأورمان في خدمة وتنمية المجتمع والدور الرائد في العمل الخيري والمساهمة في رفع المعاناة عن كاهل المواطنين الأولى بالرعاية، مؤكدة توفير الدعم الكامل للجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني للارتقاء والنهوض بالأسر الأكثر احتياجًا من أبناء المحافظة.

من جانبه، قال ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، إنه تم الانتهاء من إعادة إعمار 25 منزلاً فى وقت قياسى، لافتًا إلى أنه تم مراعاة عدة معايير في اختيار المنازل التي تم تطويرها، بحيث كانت هناك أولوية لسكان المنازل من المعاقين، الأرامل، السيدات المعيلات.

أوضح أن عملية إعمار المنازل المتهالكة تتضمن داخل البيت الواحد عمل المحارات والدهانات و تركيب النجارة وتعريش المنزل كما يتم تركيب السيراميك والأرضيات لكل منزل وتركيب السباكة الداخلية بالأحواض وطقم الحمام وتركيب الكهرباء الداخلية.

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الأورمان قرية عبدالعظيم بمركز سنورس الفيوم في وقت قياسي
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