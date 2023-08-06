وفاة ابنة شقيق الضحية الثانية في حادث أتوبيس مشلة حزنًا عليه

اتشحت قرية كفر مشلة، التابعة لمركز كفر الزيات، في محافظة الغربية، بالسواد، وسيطرت حالة من الحزن على أهالي القرية، وذلك عقب وفاة الحالة الثانية من ضحايا حادث ميكروباص الفرح الذي سقط في المصرف.

والفقيد كان مدرسًا بمدرسة القرية ويدعي عبد الرسول محمد حامد، وما زاد من حزن ووجيعة القرية ولم يتوقف الأمر عند ذلك، حين تبعته وفاة ابنة أخيه أثر تأثرها بحزنٍ عميق، حيث دخلت عليه وجدته متوفيًا فسقطت جواره لتلفظ أنفاسها فورًا، والفقيدة التي تبلغ من العمر 45 عامًا ومتزوجة ولديها أربعة أولاد، ما جعل الحالتين محل حزن كبير لأفراد قرية كفر مشلة.

وتعرضت قرية كفر مشلة لمصاب جلل في حادث مؤسف حيث سقط أتوبيس يقل معازيم في إحدى الأفراح داخل المصرف، ولقد توفي اثنان من المصابين، في حين يتلقى الباقون العلاج الطبي ويستمرون في تلقي العناية الطبية، وتعبر قرية كفر مشلة عن حزنها العميق وتعازيها لأسرة الفقيدين ولأسر المصابين، واوقفت القرية كافة الاحتفالات بسبب هذه الفاجعة مطالبين بصيانة وإضاءة طريق القرية بهدف تجنب وقوع حوادث مشابهة في المستقبل.

ونعاود نشر أسماء المصابين في هذا الحادث وهم:

السيد الطباخ - 76 سنة، تعرض لجرح بالرأس (5 سم) وسحجات بالجسم.

حامد قاسم - 56 سنة، يشتبه في كسر بالقدم اليسرى وسحجات بالجسم.

كمال عبد الحكيم محمود - 59 سنة.

حمدي عامر إبراهيم - 55 سنة، تعرض لسحجات بالجسم.

حبشي محمد عوض - 50 سنة، يشتبه في كسر بالساق الأيسر ومابعد الارتجاج وسحجات.

أحمد فاروق عبد السلام - 18 سنة، تعرض لجرح بالزجاجة (5 سم) وسحجات بالجسم.

طه عبد العال صالح - 60 سنة، يشتبه في كسر بالترقوة اليمنى وسحجات بالجسم.

عبد الرسول محمد حامد - 68 سنة، يشتبه في كسر بالساعد الأيمن وسحجات وكدمات بالجسم.

صباح عبد الحميد الأشقر - 52 سنة، يعاني من سحجات وكدمات بالجسم.

هناء إبراهيم عبد الرحمن - 53 سنة، يشتبه في كسر بالساعد الأيسر وسحجات بالجسم.

مريم حمدي علي - 21 سنة، تعرضت لسحجات وكدمات بالجسم.

عبد العزيز السيد النجار - 47 سنة،يشتبه في كسر بالكوع الأيمن وسحجات بالجسم.

محمد صبحي الطباخ - 60 سنة، يعاني من ضيق بالتنفس وسحجات وكدمات.

أحمد عزت عمر جابر - 13 سنة، تعرض لجرح في اليد (3 سم) وسحجات بالجسم.

