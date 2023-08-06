الأحد 06 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وفاة ابنة شقيق الضحية الثانية في حادث أتوبيس مشلة حزنًا عليه

حادث
حادث

اتشحت قرية كفر مشلة، التابعة لمركز كفر الزيات، في محافظة الغربية، بالسواد، وسيطرت حالة من الحزن على أهالي القرية، وذلك عقب وفاة الحالة الثانية من ضحايا حادث ميكروباص الفرح الذي سقط في المصرف.

والفقيد كان مدرسًا بمدرسة القرية ويدعي عبد الرسول محمد حامد، وما زاد من حزن ووجيعة القرية ولم يتوقف الأمر عند ذلك، حين تبعته وفاة ابنة أخيه أثر تأثرها بحزنٍ عميق، حيث دخلت عليه وجدته متوفيًا فسقطت جواره لتلفظ أنفاسها فورًا، والفقيدة التي تبلغ من العمر 45 عامًا ومتزوجة ولديها أربعة أولاد، ما جعل الحالتين محل حزن كبير لأفراد قرية كفر مشلة.

وتعرضت قرية كفر مشلة لمصاب جلل في حادث مؤسف حيث سقط أتوبيس يقل معازيم في إحدى الأفراح داخل المصرف، ولقد توفي اثنان من المصابين، في حين يتلقى الباقون العلاج الطبي ويستمرون في تلقي العناية الطبية، وتعبر قرية كفر مشلة عن حزنها العميق وتعازيها لأسرة الفقيدين ولأسر المصابين، واوقفت القرية كافة الاحتفالات بسبب هذه الفاجعة مطالبين بصيانة وإضاءة طريق القرية بهدف تجنب وقوع حوادث مشابهة في المستقبل.

ونعاود نشر أسماء المصابين في هذا الحادث وهم:

السيد الطباخ - 76 سنة، تعرض لجرح بالرأس (5 سم) وسحجات بالجسم.
حامد قاسم - 56 سنة، يشتبه في كسر بالقدم اليسرى وسحجات بالجسم.
كمال عبد الحكيم محمود - 59 سنة.
حمدي عامر إبراهيم - 55 سنة، تعرض لسحجات بالجسم.
حبشي محمد عوض - 50 سنة، يشتبه في كسر بالساق الأيسر ومابعد الارتجاج وسحجات.
أحمد فاروق عبد السلام - 18 سنة، تعرض لجرح بالزجاجة (5 سم) وسحجات بالجسم.
طه عبد العال صالح - 60 سنة، يشتبه في كسر بالترقوة اليمنى وسحجات بالجسم.
عبد الرسول محمد حامد - 68 سنة، يشتبه في كسر بالساعد الأيمن وسحجات وكدمات بالجسم.
صباح عبد الحميد الأشقر - 52 سنة، يعاني من سحجات وكدمات بالجسم.
هناء إبراهيم عبد الرحمن - 53 سنة، يشتبه في كسر بالساعد الأيسر وسحجات بالجسم.
مريم حمدي علي - 21 سنة، تعرضت لسحجات وكدمات بالجسم.
عبد العزيز السيد النجار - 47 سنة،يشتبه في كسر بالكوع الأيمن وسحجات بالجسم.
محمد صبحي الطباخ - 60 سنة، يعاني من ضيق بالتنفس وسحجات وكدمات.
أحمد عزت عمر جابر - 13 سنة، تعرض لجرح في اليد (3 سم) وسحجات بالجسم.
 

 

وفاة إبنة شقيق الضحة الثانية في حادث أتوبيس مشلة حزن ا عليه أهالى القرية أسرة الفقيد العناية الطبية الرسول محمد حجات وكدمات حادث ميكروباص حالة من الحزن سحجات وكدمات بالجسم
ads

الأكثر قراءة

الآن.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الدور الثاني برقم الجلوس 2023

نتيجة الصف الثالث الإعدادي الدور الثاني 2023.. نتيجة ملاحق الشهادة الإعدادية الشرقية

"يتيمة وعايز يذلنى".. نبيلة تكشف حيلة زوجها لمنع تمكينها من الشقة

التحفظ على 1445 سيجارة مجهولة المصدر فى الإسكندرية

المصرى البورسعيدى يقدم عرضًا رسميًا للتعاقد مع أشرف بن شرقى

فى منتصف التعاملات.. استقرار أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 2160 جنيهًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

الأسايطة

د هند جاد

البابا شنودة.. رمز وطنى مصرى أصيل

د.أحمد الخميسى

ماذا نقرأ لأطفالنا؟

وائل لطفي

ليسوا بشرًا وليسوا مسلمين!

ماجد حبته

بريطانيا تستميل إفريقيا!

د. منى حلمى

الجائع والجامع

علي سعدة

انظر داخلك تستقم أمورك

مؤمن المحمدي

منه لله

صور

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

الممشى السياحى فى العلمين

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

إذاعة الجيش الإسرائيلى: مقتل الشرطى المصاب بجراح خطيرة بعملية تل أبيب

القوات الإسرائيلية تقتل 37 طفلًا وتعتقل 160 آخرين منذ بداية العام الجارى

كيف تؤثر الإصلاحات القضائية على الجيش الإسرائيلى؟