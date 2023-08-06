الأحد 06 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

افتتاح البرنامج التدريبي "كيان شباب يدير شباب" الموسم الخامس بالبحيرة

محافظ البحيرة
محافظ البحيرة

أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة أن الدولة المصرية تمتلك قوة شبابية هائلة قادرة على إحداث التغيير والتطور في البلاد إذا تم تزويدها بالفرص والمهارات اللازمة مثل الإدارة و التخطيط الاستراتيجي والتفكير النقدي والإبداعى والابتكار والتواصل الفعال والعمل الجماعي والقيادة والتأثير.

هذا وقد افتتح الدكتور إبراهيم خضر، مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالبحيرة البرنامج التدريبي "كيان شباب يدير شباب" الموسم الخامس، وذلك علي مدار يومي السبت والأحد 5و6 أغسطس بقاعة وجيه اباظة بنادي الألعاب بدمنهور وبحضور ما يقرب من 300 شاب وفتاة.

وأكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة أن البرامج التدريبية تستهدف تطوير مهارات وقدرات الشباب في مجال إدارة الشباب، وتمكينهم من تحقيق النجاح في حياتهم الشخصية والمهنية، وتشمل البرامج التدريبية مجموعة متنوعة من الموضوعات لتحقيق التغيير والتطور المطلوب في المجتمع.

كما أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة أن تلك التدريبات فرصة قيمة للشباب والفتيات الطموحين الذين يسعون لتحقيق النجاح والتميز في مجال إدارة الشباب، ومن المتوقع أن يستمر كيان شباب يدير شباب في تنظيم مثل هذه البرامج المفيدة للشباب خلال الفترة القادمة.

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