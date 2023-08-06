الأحد 06 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ قنا يتفقد وحدة طب الأسرة بقرية بلاد المال بحرى

محافظ قنا
محافظ قنا

تابع اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، أعمال التشطيبات النهائية بوحدة طب الأسرة في قرية بلاد المال بحري، التابعة لمركز أبوتشت، وجرى تنفيذها ضمن مشروعات المرحلة الأولى من مبادرة "حياة كريمة"، رفقة العميد رشاد داود، ممثل المنطقة الغربية العسكرية والمشرف على تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية بمحافظة قنا، والعميد حازم محمد، مسئول متابعة تنفيذ مشروعات "حياة كريمة" بقنا، والدكتور راجي تاوضروس، وسحر صدقي، عضو مجلس النواب، والدكتور علاء شاكر، مدير وحدة متابعة تنفيذ مشروعات مبادرة "حياة كريمة"، وسيد تمساح، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوتشت.

وقد تفقد محافظ قنا أقسام الوحدة المختلفة، والمقامة على مساحة ٨٥٠ مترًا، وتتكون من طابقين بنسبة تنفيذ بلغت ٩٩٪، وجارٍ نهو بعض الملاحظات تمهيدًا لتسليم الوحدة وتجهيزها، ومن ثم دخولها الخدمة. تضم الوحدة عيادة طب أسرة، وعيادة أسنان، وعيادة إسعافات أولية، وصيدلية، ومعمل دم، ومعمل طفيليات، ومكتب تثقيف صحِّي وأسرِّي، ومكتب تنظيم أسرة ومشورة، ومكتب كبار السن، ومكتب التعقيم، ومكتب الصحَّة، وعيادة صحَّة عامَّة، ومكتب تطعيمات ومتابعة أطفال، ومغسلة، وسكنا للأطباء، وسكنا للممرضات. كما وجَّه محافظ قنا خلال الزيارة بسرعة استلام الوحدة وتشغيلها تجريبيًا، لخدمة ٤٠ ألف مواطن.

وقال محافظ قنا إن المرحلة الأولى من مبادرة "حياة كريمة" تستهدف تنفيذ 77 مشروعًا في قطاع الصحة، ما بين مستشفيات ومراكز طبية ووحدات طب الأسرة، في مراكز "أبوتشت" و"فرشوط" و"دشنا" و"الوقف" و"قوص". وأكد أن تلك المشروعات ستسهم في دعم المنظومة الصحية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في القرى المستهدفة خلال المرحلة الأولى من المبادرة.

وأضاف الداودي أن جميع الوحدات الصحية والمراكز الطبية التي يتم تنفيذها ضمن مبادرة "حياة كريمة" تتم طبقًا للمعايير والمواصفات الخاصة بمنظومة التأمين الصحي الشامل المقرر تطبيقها بالمحافظة خلال الفترة المقبلة.

أشرف الداودي محافظ قنا أعمال التشطيبات أعمال التشطيبات النهائية التشطيبات التشطيبات النهائية
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