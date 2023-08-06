الأحد 06 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"القاهرة الإخبارية": الهجمات السيبرانية خطر متزايد يهدد أمن المعلومات (فيديو)

الهجمات السيبرانية
الهجمات السيبرانية

استعرض برنامج "صباح جديد" المُذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، تقريرًا حول الهجمات السيبرانية، مؤكدة أنها خطر متزايد يهدد أمن المعلومات، حيث يعيش العالم مراحل متطورة من التقدم التكنولوجي الذي بات لا يمكن للأشخاص الاستغناء عنه في حياتهم اليومية.

وذكر التقرير: "تُعد التكنولوجيا من الأدوات المساعدة والمساهمة بشكل كبير في تسهيل الأعمال وإنجازها ولم تترك أي مجال أو قطاع إلا وتضع بصمتها الإيجابية فيها، وذلك من خلال تحسين وتسهيل الاستخام وتسريع وإنجاز المهمات والأعمال". 

وأضاف: "بالرغم من أهمية التقنيات وتكنولوجيا المعلومات بشكل عام، إلا أنه يوجد ما يتم تسميتهم مجرمي الإنترنت ومخترقي الحسابات والمعلومات والبيانات الشخصية القائمين بشأن ما يسمى "الهجمات السيبرانية" على مستخدمي التقنيات أو التكنولوجيا بصفة عامة".

وأشار التقرير إلى حرص العديد من الدول على وضع الأنظمة والضوابط التي تعمل على حماية المتعاملين مستخدمي التقنيات التكنولوجية الحديثة، لحفظ كل ما يخصهم من بيانات ومعلومات ومعاملات خاصة بهم.

الهجمات السيبرانية مخاطر الهجمات السيبرانية خطر متزايد يهدد أمن المعلومات القاهرة الإخبارية
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