تيسير مطر: القائمة المطلقة المغلقة الأنسب فى الانتخابات وتحقق النسب الدستورية

قال النائب تيسير مطر، رئيس حزب إرادة جيل ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية المكون من 42 حزبًا سياسيًا، إن نظام القائمة المطلقة المغلقة هو الأنسب للمصريين سواء كناخبين أو مرشحين خلال الفترة المقبلة، كما أنه يقوي الحياة السياسية والحزبية في مصر.

وأضاف رئيس حزب إرادة جيل أن القائمة المطلقة المغلقة تعنى نجاح القائمة بأكملها بالأغلبية المطلقة، خاصة أن هذا النظام ملائم لما نص عليه دستور 2014 والتعديلات التى جرت عليه فى 2019، وتحقق النسب الدستورية خاصة بعد تخصيص نسب معينة لبعض الفئات مثل المرأة والشباب وذوي الإعاقة والأقباط والمصريين بالخارج.

وكشف ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، أن المناقشات الثرية التي دارت في الجلسات العامة حول النظام الانتخابي المقترح لانتخابات مجلسي النواب والشيوخ، انعكست بشكل واضح في اجتماعات لجنة إعداد التوصيات والمقترحات المختصة بهذا الموضوع، في اجتماعها الذي عقد خلال الفترة الماضية.

وأضاف المنسق العام أن مناقشات اللجنة انتهت بشكل عام إلى اقتراح 3 أنظمة انتخابية اقترح وساند كل منها عددًا من الأطراف المشاركة في الحوار، الأول هو الإبقاء على النظام الحالي بانتخاب 50% من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عبر القائمة المطلقة المغلقة على 4 دوائر بالجمهورية، والنظام الثاني يتم بانتخاب كل الأعضاء بالقائمة النسبية غير المنقوصة عبر 15 دائرة على مستوى الجمهورية، ويضم الاقتراح الثالث انتخاب 50% من الأعضاء بالنظام الفردي و25% بنظام القائمة المطلقة و25% بنظام القائمة النسبية.

وأكد المنسق العام أن لجنة إعداد التوصيات والمقترحات تعكف الآن على وضع الصياغة النهائية للمقترحات الثلاثة، لعرضها فور انتهائها على مجلس الأمناء ليقرر طريقة رفعها للسيد رئيس الجمهورية، ليتخذ بشأنها ما يراه.