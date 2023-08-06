الأحد 06 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

في ذكرى رحيلها.. قصة اعتزال سناء مظهر الفن وارتدائها للحجاب

سناء مظهر
سناء مظهر

يصادف اليوم ذكرى رحيل الفنانة القديرة سناء مظهر التي لمع نجمها في فترة الستينيات رحلت عن عالمنا في مثل هذا اليوم عام 2018 عن عمر يناهز الـ85 عاماً.

وكانت الفنانة القديرة سناء مظهر من مواليد 17 أغسطس عام 1932، وتميزت بملامح فنية مختلفة مما ساعدها شكلي الرقيق الهادي في تقديم العديد من الأدوار لتعمل مع كبار مخرجي الدراما السينمائية، وتنوعت في تقديم أدوارها الفنية منها الديني والكوميدي، ولكنها رفضت تقديم الأدوار التي تحتوي على الإغراء لتقدم خلال مسيرتها الفنية 13 عملًا سينمائيًا فقط.

وقدمت الفنانة سناء مظهر العديد من الأعمال المميزة من المسرح لشاشة التليفزيون ومن ضمن قائمة أعمالها:" مسلسل بوابة المتولي عام 1985 - مسرحية محترم لمدة شهر عام 1982 - مسلسل الكعبة المشرفة عام 1981 - فيلم مدرستي الحسناء - فيلم جريمة في الحي الهادئ - مسرحية الناس مقامات - فيلم العنب المر عام 1965 - مسلسل الفتوحات الإسلامية عام 1981 - مسلسل على هامش السيرة عام  1978 - فيلم أغلى من حياتي عام 1965 - فيلم أنا بريئة عام 1959 - فيلم 6 بنات وعريس عام 1965 - فيلم النظارة السوداء 1963 - فيلم بياعة الجرايد عام 1963 - مسلسل على باب زويلة 1970".

قصة اعتزال سناء مظهر الفن وارتدائها للحجاب

عقب زواج الفنانة القديرة سناء مظهر فضلت أن تعيش الحياة الزوجية الهادئة بعيداً عن الشهرة والكاميرات، واختفت لفترة بعدها عن الأنظار بعد استشهاد زوجها الطيار البطل فى نكسة 67، وقررت في نهاية مسيرتها ارتداء الحجاب والاتجاه لتقديم الأعمال التلفزيونية التاريخية والدينية مثل مسلسلات ومن ضمنهم: "محمد رسول الله - على هامش السيرة - الفتوحات الإسلامية".

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