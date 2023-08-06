الأرصاد: اليوم ذروة الموجة الحارة.. والقاهرة تسجل 39 درجة (فيديو)

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس اليوم الأحد، مشيرة إلى أننا اليوم نشهد ارتفاعًا مؤقتًا في درجات الحرارة.

وقالت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع على القناة الأولى المصرية، إن اليوم ذروة الارتفاعات في درجات الحرارة، لتأثرنا بكتل هوائية غربية قادمة من الصحراء الغربية.

وأشارت إلى أن العظمى على القاهرة الكبرى من المتوقع أن تسجل في الظل 39 درجة مئوية ونشعر بأنها أعلى من ذلك نتيجة لارتفاع نسب الرطوبة، موضحة أن هذا الارتفاع يشمل المحافظات الشمالية من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى ومحافظات شمال الصعيد.

وأوضحت أن طقس اليوم شديد الحرارة خلال فترات النهار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء، حار رطب على السواحل الشمالية.

وتابعت: "مع غياب أشعة الشمس تنخفض درجات الحرارة، لكن تظل الأجواء خلال فترة الليل مائلة للحرارة بسبب ذروة ارتفاع نسب الرطوبة".