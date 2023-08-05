ورش مسرح وعروض فنية للأطفال ضمن "ثقافتنا فى إجازتنا" بالمنيا

قدم فرع ثقافة المنيا، عددا من الفعاليات الثقافية والفنية المتنوعة ضمن أنشطة الإجازة والمبادرة الصيفية "ثقافتنا في إجازتنا" التي تشهد زخما بفروع ومواقع الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة عمرو البسيوني.

وضمن المبادرة نظم قصر ثقافة المنيا، أمس الأول، ورشة مسرح لإعداد ممثل، وتدريبات التركيز مع المواهب من تدريب الفنانة ليلى محمد قطب، والتي أوضحت أن الهدف من الورشة العمل على كسر حاجز الخوف للممثل ومواجهة الجمهور، إضافة إلى تدريبات على الصوت ومخارج الألفاظ والحركة على خشبة المسرح، مضيفة أن من أهم هذه العوامل تنمية التركيز لديه، مما يؤثر إيجابا على باقى أدواته الإبداعية، كما عرض القصر عددا من الأفلام السينمائية.

واستمرارا للفعاليات التي ينظمها الفرع بإشراف الدكتورة رانيا عليوة، نظمت مكتبة الطفل بالقصر ورشة أشغال فنية من تدريب فنانات القصر، كما شهدت الفعل عرضا بحديقة الطفل قدمته فرقة الفنون الشعبية أطفال، بالتعاون مع الشباب والرياضة، قدمت بها فقرات غنائية راقصة منها "قلب الكون الدراويش، صيادين السويس"، تدريب الفنان يحيى عبد العليم.

وعقد بيت ثقافة سمالوط في اليوم نفسه محاضرة عن "فن الارتجال" للمخرج عماد عيد وقدم بها شروحا حول تعريف فن الارتجال، مؤكدا أنه يركز على جلب الوعي الشخصي وتطوير فهم عميق للعمل الذي يقوم به الشخص.

وفي سياق المبادرة الصيفية، أقام قصر ثقافة أبو قرقاص بالتعاون مع إدارة أبوقرقاص التعليمية، يوما ثقافيا متنوعا بالمدرسة الرسمية التجريبية للغات، وتضمن عروض سينما للأطفال، وعرض مسرح عرائس "لسه بنحلم" إخراج الفنان أسامة طه، بجانب فقرات اكتشاف مواهب.

ومن ناحية أخرى، عقد بيت ثقافة العدوة محاضرة بعنوان "قيم التسامح في المجتمع المصري" للمحاضر رمضان زين، وتحدث فيها عن ضرورة بث روح التسامح والحب وقبول الآخر، وفي قصر ثقافة ملوي أقيمت أمسية شعرية عن شعر العامية شارك فيها الشعراء عاطف المنشاوي وإبراهيم البرديسي والدكتور ياسر الباشا وصبرية عربي.