السبت 05 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

17 أغسطس.. حكيم يحيى حفلًا غنائيًا بمهرجان العلمين

حكيم
حكيم

يحيى النجم حكيم حفلًا غنائيًا ضمن فعاليات مهرجان العلمين وذلك يوم 17 أغسطس المقبل. 

وأعلنت إدارة مهرجان العلمين الذي يقام تحت شعار "العالم علمين" عن الحفل منذ قليل. 

ومن المقرر أن تتيح شركة تذاكر الحفل عبر موقعها الإلكتروني خلال أيام. 

ويقدم حكيم باقة متنوعة من أجمل أغانيه المختلفة الجديدة والقديمة التي يتفاعل معها الجمهور. 

ومن المنتظر أن يشهد الحفل إقبالًا جماهيريًا كبيرًا. 

وطرح الفنان حكيم مؤخرًا أغنيته الجديدة «سيبه»، عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب».

وأغنية «سيبه» لـحكيم كلمات محيى حوار، وألحان هاني فاروق، وتوزيع باسم منير، ومكساج المهندس أحمد جودة، وصوّرها بطريقة الفيديو كليب، وذلك بالتزامن مع أغاني موسم صيف 2023.

ويشهد مهرجان العلمين خلال شهر أغسطس عددًا من الحفلات الغنائية والفعاليات المختلفة، حيث يقام أكثر من حفل خلال الأسبوع الأول من شهر أغسطس، ومنها حفل الكينج محمد منير وحميد الشاعري وحفل النجمة إليسا وتامر عاشور وحفل الموسيقار الكبير عمر خيرت وأيضًا حفل غنائي للنجم بهاء سلطان وتشاركه الحفل المطربة كارول سماحة. 

حكيم النجم حكيم حفل حكيم بمهرجان العلمين مهرجان العلمين حفلات مهرجان العلمين
ads

الأكثر قراءة

نتيجة الصف الثالث الإعدادي الدور الثاني 2023.. نتيجة ملاحق الشهادة الإعدادية الشرقية

الآن.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الدور الثاني برقم الجلوس 2023

12 معلومة عن القاطرة "فهد" الغارقة فى حادث تصادم قناة السويس

الشيخ محمد بن زايد يلتقط الصور التذكارية مع الجماهير بمدينة العلمين الجديدة

مفاجأة.. ذروة الموجة الحارة فى ديسمبر المقبل

90 % للطب.. مفاجآت لطلاب العلمى فى مؤشرات المرحلة الأولى لتنسيق الثانوية العامة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

ليسوا بشرًا وليسوا مسلمين!

ماجد حبته

بريطانيا تستميل إفريقيا!

د. منى حلمى

الجائع والجامع

علي سعدة

انظر داخلك تستقم أمورك

مؤمن المحمدي

منه لله

أحمد الصغير

الحلقات الجديدة من «الشاهد» تدق أجراس الخطر للمصريين

لواء. محسن الفحام

مصر ومكافحة الإتجار بالبشر

صفاء النجار

فيينا.. عندما يتفوق الواقع على الخيال «1-8»

صور

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

الممشى السياحى فى العلمين

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

كيف تؤثر الإصلاحات القضائية على الجيش الإسرائيلى؟

استشهاد شاب فلسطينى برصاص قوات الاحتلال شرق طولكرم

الخارجية الفلسطينية: المحاكم فى إسرائيل جزء من منظومة الاحتلال نفسه