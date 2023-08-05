17 أغسطس.. حكيم يحيى حفلًا غنائيًا بمهرجان العلمين

يحيى النجم حكيم حفلًا غنائيًا ضمن فعاليات مهرجان العلمين وذلك يوم 17 أغسطس المقبل.

وأعلنت إدارة مهرجان العلمين الذي يقام تحت شعار "العالم علمين" عن الحفل منذ قليل.

ومن المقرر أن تتيح شركة تذاكر الحفل عبر موقعها الإلكتروني خلال أيام.

ويقدم حكيم باقة متنوعة من أجمل أغانيه المختلفة الجديدة والقديمة التي يتفاعل معها الجمهور.

ومن المنتظر أن يشهد الحفل إقبالًا جماهيريًا كبيرًا.

وطرح الفنان حكيم مؤخرًا أغنيته الجديدة «سيبه»، عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب».

وأغنية «سيبه» لـحكيم كلمات محيى حوار، وألحان هاني فاروق، وتوزيع باسم منير، ومكساج المهندس أحمد جودة، وصوّرها بطريقة الفيديو كليب، وذلك بالتزامن مع أغاني موسم صيف 2023.

ويشهد مهرجان العلمين خلال شهر أغسطس عددًا من الحفلات الغنائية والفعاليات المختلفة، حيث يقام أكثر من حفل خلال الأسبوع الأول من شهر أغسطس، ومنها حفل الكينج محمد منير وحميد الشاعري وحفل النجمة إليسا وتامر عاشور وحفل الموسيقار الكبير عمر خيرت وأيضًا حفل غنائي للنجم بهاء سلطان وتشاركه الحفل المطربة كارول سماحة.