السبت 05 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

طلقة فى العين تنهى حياة خفير السلام.. والأمن يضبط 9 من المتهمين

جثة
جثة

مشكلة صغيرة وخلاف لا يذكر على أموال حراسة أحد المخازن في مدينة السلام، ولكن سرعان ما تحولت تلك المشكلة إلى كارثة كبيرة وحرب شوارع بين طرفي الخلاف، فانتهت إلى سقوط قتيل، بينما أصيب شقيقه إثر طلق ناري من الطرف الآخر.

مع دقات حوالي الثانية ظهرًا اجتمع المجني عليه مع الطرف الآخر لتسوية خلاف على أموال، خاصة بخفرات أحد المخازن بنطاق مدينة السلام بشرق القاهرة، ولكن تلك الجلسة لم تنته بهم إلى حل، بل زاد الخلاف أكثر وأكثر وتراشقا بالألفاظ فيما بينهما، وانفضت الجلسة بين الطرفين وما زال الخلاف قائما.

توجه المجني عليه إلى منزله في منطقة البراشمة بمدينة السلام، ولكن فوجئ بالطرف الثاني مكون من حوالي 7 أفراد يستقلون سيارة ودراجة نارية وبحوزة أحدهم سلاح ناري طبنجة، وقاموا بالتوقف أمام منزله، محاولين اقتحام المنزل، إلا أن المجني عليه خرج لهم بصحبة شقيقه، ليتصدوا للطرف الثاني.

مشاجرة بدأت بإطلاق النار على شقيق المجني عليه الذي أصيب في يده، إلا أن المجني عليه وقف بطلًا قبل وفاته أمام كتيبة الشر التي كانت تنوي التعدي عليه هو الآخر، فوقف أمامهم ولم يستطع أحد الاقتراب منه، حتى استقر الطرف الثاني على مغادرة المكان، إلا أن أحد المتهمين أخرج طبنجته وأطلق الرصاص على المجني عليه فاستقرت الطلقة برأسه، فتوفي على الفور، ولاذ المتهمون بالفرار مستقلين الدراجة النارية والسيارة، بينما صرخ شقيق المجني عليه، قائلًا أخويا مات.

فور مغادرة المتهمين لمكان الحادث، قام الأهالي بإبلاغ قسم الشرطة السلام أول بوقوع مشاجرة، وسقوط قتيل وإصابة شقيقه، وعلى الفور توجهت قوة أمنية من مباحث السلام ووصلت لمكان الحادث في غضون دقائق.

 كشف التحريات والمعاينات الأولية عن مقتل خفير خصوصى"متأثرًا بإصابته بطلق نارى"، وإصابة شقيقه بطلق نارى إثر تعرضهما لإطلاق نار من قبل خفراء خصوصيين لخلافات بينهم حول حراسة أحد المخازن في دائرة القسم.

على الفور وجه مدير أمن القاهرة بتشكيل فريق بحث لكشف غموض الحادث، وتوصلت التحريات إلى تحديد وضبط 3 خفراء خصوصي وبحوزة أحدهم "سلاح".

 وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، بالاشتراك آخرين "جار ضبطهم"  لذات الخلافات، وقد تمكن فريق البحث من ضبط 6 آخرين لقيامهم بالتحريض على ارتكاب الواقعة والتستر على المتهمين.

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