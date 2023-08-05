تزامنًا مع أعمال تطوير منطقة السيدة نفيسة.. ومواطنين: مرحبًا بالقاهرة الإسلامية

تواصل محافظة القاهرة، أعمال تطوير منطقة السيدة نفسية بنطاق حي الخليفة، ذلك ضمن أعمال تطوير مسار آل البيت بأحياء العاصمة ومخطط تطوير شارع الأشراف الذي يحتوي على العديد من المعالم الأثرية الإسلامية، وهو الأمر الذي أشاد به العديد من المواطنين وأهالي منطقة السيدة نفيسة.

وتقول فوزية محمد، صاحبة الـ56 عامًا إحدى سكان منطقة السيدة نفيسة التابعة لمحافظة القاهرة، إن أعمال تطوير منطقة السيدة نفيسة وتطوير المناطق الأثرية سوف يعيدها لمكانتها الحقيقة كونها مناطق أثرية تحمل تاريخ إسلامي كبير، معلقة "الناس مبقتش تعرف عن السيدة نفيسة والسيدة عائشة غير أنها مدافن وبس الجيل الجديد محتاج يعرف تاريخ الأماكن دي كلها ودة أهمية التطوير".

تابعت إن أعمال التطوير بدأت منذ فترة ولم تقتصر على حي السيدة نفيسة فقط بل امتدت لغيرها من الشوارع والمناطق المجاورة لتشمل مسار آل البيت بالكامل.

ومن جانبها أضاف سامح مراد، صاحب الـ45 عاما أحد أهالي منطقة السيدة نفيسة، أن مسار آل البيت يحتوى على العديد من المعالم الإسلامية وتاريخها العريق الذي كاد أن يختفى من الإهمال والتهميش لتلك المناطق التاريخية إلى أن عادت مرة أخرى للصدارة والاهتمام من خلال أعمال التطوير والذي شملت مسار آل البيت وشارع الأشراف بقيع مصر، وغيرها من المناطق.

واستكمل حديثه بأن أعمال التطوير شملت منطقة السيدة نفيسة والطرق المؤدية لها من خلال زيادة القطع الخضراء ورفع كفاءة الحدائق وتقليم المزروعات بصورة مستمرة مع رفع نواتج التقليم وزراعة الجزر الوسطى لإضافة المظهر الجمالي على المنطقة، بجانب تطوير الأرصفة و البلدورات وأعمال الدهانات وأعمدة الإنارة.

أوضح سلطان عبد الهادي، أحد أهالي منطقة السيدة نفيسة التابعة لمحافظة القاهرة، أن أعمال التطوير سوف تساعد في تعديل المظهر العام للمنطقة ورفع الإشغالات والمخالفات من مختلف الطرق، مشيرًا إلى أن تلك الأعمال لم تقتصر على منطقة السيدة نفيسة فقط بل شملت مسار آل البيت والذي يبدأ من مسجد السيدة نفيسة وحتى مسجد السيدة زينب وهو ما يبرز المعالم الأثرية للقاهرة الإسلامية.

وأشار إلى أن أعمال التطوير تشمل العديد من المساجد والأضرحة التاريخية وغيرها من المباني التاريخية والمزارات منها مسجد السيدة سكينة، والسيدة رقية، مقام ابن سيرين مفسر الأحلام، وغيرها من البنايات الأثرية المتنوعة من فنون العمارة الإسلامية.

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