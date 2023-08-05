السبت 05 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

الليلة.. قصور الثقافة تقدم "سالب واحد" ضمن عروض "القومي للمسرح"

العرض المسرحي سالب
العرض المسرحي سالب واحد

تقدم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، العرض المسرحي "سالب واحد" لفرقة قصر ثقافة المحمودية، في السادسة مساء اليوم السبت، بقاعة مسرح الغد بالعجوزة، وعلى مدار ليلتين، ضمن العروض المشاركة في فعاليات الدورة السادسة عشرة للمهرجان القومي للمسرح المصري -دورة عادل إمام- والذي تستمر فعالياته حتى ١٤ أغسطس الحالي على عدد من مسارح القاهرة.

العرض إعداد محمد عادل، وإخراج عمرو جلال، وفكرته مأخوذة عن رواية "أين نذهب يا بابا" للكاتب چان لوي فيورنيه، ويوجه رسالة إلى المجتمع حول كيفية التعامل مع أصحاب الإعاقات الذهنية والبدنية، من خلال مناقشة قضية التنمر وعدد من القضايا الأسرية.

"سالب واحد" من إنتاج الإدارة العامة للمسرح، التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي، ضمن عروض إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش، وفرع ثقافة البحيرة برئاسة محمد البسيوني. ومن أشعار سامح رخا، ديكور وملابس أمجد ماجد، موسيقى وألحان مصطفى يسري، كيروجراف محمد صلاح. أداء تمثيلي هالة فؤاد، أحمد أسامة، محمود اسماعيل، أيمن عبد اللاه، هدى المصري، أحمد خطاب، طه أبو الفتوح، أسماء أبو إبراهيم، هنا عمرو، أحمد حامد، علاء ديغم، محمود أبو لمون، سعد صلاح، سماح مصطفى، خالد مصطفى، أمينة الكاتب، أحمد ماميش.

وتشارك قصور الثقافة، بستة عروض مسرحية في دورة  المهرجان هذا العام تعرض على مسرحي السامر والغد بالعجوزة وهي "السراج" لفرقة قصر ثقافة طنطا، و"عادلون" لإقليمية بورسعيد، و"سالب واحد" لفرقة المحمودية، و"مسافر ليل" لنوادي الأنفوشي، و"يهودي مالطة" لقومية الإسكندرية، و"رضا" لقومية الإسماعيلية.

انطلق المهرجان القومي للمسرح المصري يوم 29 يوليو الماضي، ويستمر حتى 14 أغسطس الجاري، ويعد المهرجان حدثا فنيا مهما لعرض ملامح المسرح المصري على مدار عام كامل، إذ تتاح المشاركة في المهرجان للعروض المنتجة من مسرح الدولة والقطاع الخاص والشركات، والمجتمع المدني وفرق الهواه والمسرح الجامعي والنقابات الفنية، ومختلف الجهات الإنتاجية وفق الضوابط التي يعتمدها المهرجان، ويهدف المهرجان إلى تشجيع المبدعين من فناني المسرح على التنافس، وكذلك تطوير العروض من أجل المشاركة في صناعة أعمال تليق بعراقة المسرح المصري.

الهيئة العامة لقصور الثقافة العرض المسرحي سالب واحد المهرجان القومي للمسرح العرض المسرحي مسرح الغد بالعجوزة مسارح القاهرة

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