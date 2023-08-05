المدافع الأغلى في التاريخ.. مانشستر سيتي يُعلن ضم جفارديول حتى 2028

أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، اليوم السبت، تعاقده رسميًا مع المدافع الكرواتي جوسكو جفارديول، قادمًا من لايبزيج الألماني، وذلك حسبما ذكر النادي في بيان رسمي.

وقال النادي الإنجليزي، في بيان نشره عبر موقعه الرسمي، أن جفارديول، وقع عقدًا مع «سيتي» يمتد لـ5 سنوات، حتى عام 2028.

وبات جوسكو جفارديول – البالغ من العمر 21 عامًا – ثاني صفقات مانشستر سيتي، خلال فترة الانتقالات الصيفية، بعد التعاقد مع مواطنه ماتيو كوفاسيتش، قادمًا من تشيلسي.

وكانت تقارير صحفية، قد أشارت في وقت سابق، إلى أن مانشستر سيتي، قد توصل لاتفاق مع لايبزيج، على ضم المدافع الكرواتي، مقابل 77.6 مليون جنيه إسترليني، ليصبح جفارديول، المدافع الأغلى في تاريخ كرة القدم.

وبدأ جفارديول مسيرته الكروية في دينامو زغرب الكرواتي. وخلال موسمين في بلاده، ساهم اللاعب في فوز فريقه بلقب الدوري الكرواتي مرتين وكأس كرواتيا مرة وكأس السوبر الكرواتي قبل أن ينتقل إلى فريق لايبزيج الألماني.

خاض جفارديول 87 مباراة مع النادي الألماني، في موسم 2021-22 و2022-23، وسجل خمسة أهداف وفاز بلقبين لكأس ألمانيا.

وشارك اللاعب في 21 مباراة دولية مع منتخب كرواتيا، وساهم في احتلاله للمركز الثالث في نهائيات كأس العالم 2022 في قطر.