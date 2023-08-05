محافظ القاهرة يتفقد حريق وزارة الأوقاف.. ولجنة هندسية لفحص المبنى (صور)

أشرف اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، على أعمال إطفاء الحريق الذي اندلع قبل قليل، أعلى مبنى وزارة الأوقاف بوسط المدينة.

وتلقت غرفة العمليات المركزية بالمحافظة بلاغًا بنشوب حريق بمبنى وزارة الأوقاف، وعلى الفور، توجَّه اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، لموقع الحريق، حيث تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة عليه دون إصابات أو وفيات وجارٍ أعمال التبريد.

وقرر محافظ القاهرة تشكيل لجنة هندسية لفحص المبنى الذي نشب به الحريق لبيان مدى تأثره من الحادث، موجهًا بسرعة إزالة آثار الحريق عقب انتهاء النيابة العامة والبحث الجنائي من معاينة المكان لبيان أسباب الحريق.

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