السبت 05 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزارة العمل: ندوة للتوعية بالمساواة بين الجنسين..و"مبادرة 100 يوم صحة" بالغربية

ندوة للتوعية
ندوة للتوعية

تلقت وزارة العمل تقريراً من مديرية العمل بمحافظة الغربية ، بشأن تنظيم ندوة للتوعية حول المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادي للمرأة والكشف المبكر عن الأورام، بالإضافة إلى توقيع الكشف المجانى على العاملين بالمديرية والمترددين عليها ، ضمن مبادرة 100 يوم صحة ، بمشاركة مركز الأورام و مديرية الصحة بالغربية ، وذلك فى إطار توجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتكثيف التوعية والتثقيف حول أحكام قانون العمل بين العاملين بمختلف المنشآت ، وكذلك القرارات الوزارية والوحدات التابعة للوزارة ومنها وحدة المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة إقتصادياً للتعريف بماهيتها وخدماتها المقدمة للعاملين داخل كافة المنشآت والقطاعات .

 

وأوضح أحمد القللي مدير مديرية العمل بالغربية فى تقريره للوزارة ، أنه فى إطار جهود وزارة العمل لتعزيز المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادي للمرأة وتأمين بيئة العمل تم تنظيم ندوة للتوعية بأهداف وحدة المساواة والتمكين الاقتصادي للمرأة وتأمين بيئة العمل ألقتها أمل وريده مسؤول وحدة المساواة بالمديرية،وكذلك ندوة تثقيفية عن الكشف المبكر عن الأورام قدمها الدكتور مجدى الدوهمة من مركز الأورام وتنمية الأسرة المصرية .

 

وأضاف مدير المديرية انه فى نفس السياق تم توقيع الكشف المجاني بالتعاون مع مديرية الصحة ضمن مبادرة 100 يوم صحة على عدد 75 من العاملين والمترددين على مديرية العمل ومكاتبها ، والتى تسعى إلى التوسع في تقديم خدمات مبادرات الصحة العامة، وضمان إتاحة الخدمات بالجودة المطلوبة لجميع الفئات المستهدفة. مع التأكيد على استمرارية وجودة نظم الإحالة والتشخيص والعلاج ، وذلك بحضور فريق طبي من مديرية الصحة ومركز الأورام .

التمكين الاقتصادي التشخيص والعلاج التوعية والتثقيف التمكين الأقتصادي للمراه القرارات الوزارية الغربية الفئات المستهدفة

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