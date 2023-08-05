السبت 05 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

جامعة سوهاج تبدأ المرحلة الأولى من التنسيق الإلكتروني

جامعة سوهاج
جامعة سوهاج

أطلقت جامعة سوهاج المرحلة الأولى للتنسيق الإلكتروني، اليوم السبت، ويستمر حتى الأربعاء المقبل.

وقال الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، إن الجامعة تقوم بتذليل كافة العقبات التي قد تواجه الطلاب وأولياء الأمور أثناء عملية التنسيق الإلكتروني، وتوفير الخدمات وتيسير الإجراءات المطلوبة لضمان إتمام تسجيل رغبات الطلاب بكل دقة وعلى أكمل وجه.

وأوضح النعماني أنه تم تخصيص ٨٠ جهاز حاسب آلى لتسجيل رغبات الطلاب، موزعين داخل معامل الجامعة المختلفة بمقر الجامعة القديم، حيث تم تخصيص معمل نادى تكنولوجيا المعلومات ويضم ٢٠ جهازا، و٦٠ جهازا بمعامل مشروع تقويم الطلاب والامتحانات، مضيفاً أن أعمال تنسيق المرحلة الأولى تستمر لمدة ٥ أيام وذلك اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الثالثة عصراً، مشدداً على ضرورة التنبيه على الطلاب بالاحتفاظ بالرقم السري الخاص بتسجيل الرغبات وعدم إطلاع أي شخص عليه.

وقال الدكتور عبد الناصر يس، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، إن إدارة الجامعة استعدت لاستقبال أعمال التنسيق الإلكتروني لطلاب الثانوية العامة لتسجيل رغباتهم في الالتحاق بالكليات، وذلك من خلال تخصيص فريق عمل متكامل من اخصائي الإدارة العامة لرعاية الشباب وشبكة المعلومات، لمساعدة الطلاب وذويهم والرد على كافة الاستفسارات المتعلقة بنظام التنسيق.

 

٢٠٢٤ أغسطس الجارى استقبال استفسارات الإجراءات المطلوبة الالتحاق بالكليات البيطريين التاسعه صباحا التنسيق الالكتروني الثانوية العامة الحادية عشر الدكتور حسان النعمانى

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